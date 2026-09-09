신한카드, 중기부 R&D 과제 선정…최적 금융상품 추천 AI 구축

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 9일 AI 엔진 개발에 들어갔다.
- 중기부 과제에 선정돼 금융상품 추천을 고도화한다.
- 리스크 관리·마케팅·상담으로 순차 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 중소벤처기업부 주관 '2026 민관공동기술사업화R&D 3차' 과제에 선정돼 실시간으로 최적 금융상품을 추천하고 자율 의사결정을 수행하는 AI 엔진 개발에 들어간다고 9일 밝혔다.
AI 에이전트가 이용자를 대신해 상품을 비교·선택하는 에이전트 커머스 환경에 맞춰, 복잡한 의사결정을 정교하게 지원하는 차세대 AI 인프라를 선제적으로 마련한다는 전략이다.
현재 금융권에서는 생성형 AI 활용이 상품 추천과 전문 업무 지원까지 확대되는 추세다. 다만 복합적인 질문에 대해서는 정확도가 떨어지거나 오답을 제시하는 한계가 존재했다. 기존 AI 기반 의사결정 시스템이 확률적 판단에 의존해 일관성이 부족하거나 주요 조건이 누락되는 구조적 특성 때문이다. 이로 인해 정보 왜곡 현상이나 최신 정책·규정 미반영 등의 문제가 발생할 수 있었다.
신한카드는 이를 개선하기 위해 서비스·정책·규정에 포함된 복합 조건을 구조화해 의사결정을 자동화할 계획이다. 조건 구조화를 통해 복합 조건을 정확히 반영하고 상품 서비스 변경이나 규제 개정 시에도 조건 수정으로 즉시 업데이트할 수 있도록 구현한다.
카드 상품의 경우 전월 실적·이용처·한도 등 복합 조건과 예외 조건, 조건 간 연관 관계(AND·OR·NOT)를 탐색함과 동시에 내부 운영 기준과 금융 규제를 종합 반영해 상품을 추천하게 된다.
신한카드는 해당 기술을 금융상품 추천에 먼저 도입한 뒤 ▲리스크 관리 ▲마케팅 ▲고객 상담 영역으로 순차 적용할 예정이다. 기술 개발 및 실증은 AI 인프라 기업 커넥셔너리와 협력한다.
신한카드 관계자는 "자율 환경에서 금융 의사결정의 정확도와 신뢰성을 확보해 경쟁력을 강화하겠다"며 "AI 기반 서비스를 통해 이용자 편의를 높일 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com