'경찰개혁단' 출범…국민경청회 열고 의견 수렴

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 9일 국민참여·현장동행 개혁단을 출범했다
- 개혁단은 국민·현장 의견을 수렴해 과제를 추진한다
- 11월 경청회와 12월 보고회로 개혁을 점검한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 경찰 개혁을 위해 일반 국민과 현장 경찰관의 의견을 직접 수렴하는 개혁기구를 출범시켰다.
경찰청은 9일 오전 '국민참여·현장동행 경찰개혁단'을 출범시키고 현판식을 개최했다. 경찰개혁단장은 자치경찰기획단장인 이영철 경무관이 겸임한다.
개혁단은 국무총리실과 정치권 등 외부 경찰개혁 기구, 국가수사본부 수사개혁위원회 등 내부 기구와 소통하며 논의·제안된 과제 이행을 뒷받침한다. 자체 개혁 과제도 추진한다. 경찰은 조직·인력·업무 전반을 진단해 업무 체계를 정비한다. 현장 부실 사례로 이어질 수 있는 관리·감독의 사각지대와 업무 절차상 문제도 선제적으로 발굴해 개선한다는 계획이다.
국민과 일선 경찰선 의견도 수렴한다. 개혁단은 오는 11월까지 전국 순회 국민경청회를 연다. 국민경청회에서 나온 의견 중에서 실행 가능한 과제를 우선 추진한다. 오는 12월 중순에는 '경찰개혁 100일 보고회'도 연다.
국민적 관심과 우려가 큰 사안에는 가칭 '경찰정책 시민배심원' 제도도 도입한다. 사회적 약자와 피해자 등 다양한 목소리를 반영할 수 있도록 관련 단체 추천을 받아 분야별 인력풀을 구성하고, 시민배심원이 경찰의 복수 대책안을 비교·숙의해 적정성을 평가하도록 하는 방식이다.
현장 중심 개선 장치도 마련한다. 경찰은 일선 직원이 업무 처리 과정에서 발견한 편법·왜곡 가능성이 있는 사각지대와 비효율을 제안할 수 있는 창구를 운영한다. 우수 제안에는 포상금을 지급할 계획이다. 또 현장 경찰관을 중심으로 한 전담 태스크포스(TF)가 일선의 고충과 문제를 직접 접수·발굴하고, 경찰개혁단과 함께 개선 결과를 공유하는 방안도 추진한다.
김종철 경찰청장 직무대행은 "국민과 현장의 목소리를 중심으로 국민의 신뢰와 현장의 공감을 얻는 경찰개혁을 완수해야 한다"고 당부했다.
calebcao@newspim.com