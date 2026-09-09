하나카드, 추석 맞이 '두근두근 하나로 채우는 가을' 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 9일 추석 맞이 통합 이벤트를 시작했다.
- 이벤트는 쇼핑·여행·레저·구독 혜택을 묶었다.
- 최대 50% 할인과 하나머니 적립을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드가 추석을 맞아 오는 30일까지 '두근두근 하나로 채우는 가을' 통합 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 이벤트는 하나 개인 신용 및 체크카드 고객을 대상으로 진행되며 명절 선물과 ▲쇼핑 ▲여행 ▲레저 ▲하나머니 적립 ▲정기구독 등 주요 소비 영역의 혜택을 한데 모은 점이 특징이다.
우선 명절 선물을 구매하는 고객을 위한 쇼핑 혜택을 제공한다. 이마트, 롯데마트, 농협하나로마트 등 대형마트에서 추석 선물세트 구매 시 최대 50% 즉시 할인을 적용한다. GS더프레시, CU, 세븐일레븐 등 주요 유통 채널에서도 할인 혜택을 제공하며, 쿠팡, 네이버 스마트스토어, G마켓, 컬리 등 주요 이커머스 플랫폼에서도 추석 선물세트 할인 혜택을 지원한다.
가전제품 및 홈쇼핑 이용 고객을 위한 할인도 포함됐다. LG전자 온라인몰에서 일정 금액 이상 결제할 경우 최대 7% 청구할인과 12개월 무이자할부 혜택을 제공하며, 주요 홈쇼핑 채널에서도 행사 상품 구매 시 할인을 적용한다.
여행과 레저 업종 혜택도 함께 운영한다. 에버랜드 종일권 최대 40% 할인, 캐리비안베이 종일권 최대 46% 즉시 할인을 비롯해 휘닉스파크 이용 고객을 위한 패키지 상품을 특가로 제공한다.
하나머니 적립 이벤트도 개최한다. 9월 16일부터 10월 15일까지 국내에서 1만원 이상 결제한 고객에게 최대 1만 하나머니를 지급하는 '보름달 완성하고 하나머니 받자' 이벤트를 실시한다. 해외 결제 고객을 대상으로는 9월 9일부터 10월 12일까지 최대 5만 하나머니와 상품권 추첨 기회를 제공한다.
이와 함께 하나머니와 상품권을 증정하는 '랜덤박스' 및 '별님이의 보물찾기' 등 고객 참여형 이벤트도 운영한다.
또한 쿠팡, 네이버, 넷플릭스, 유튜브 등 정기구독 서비스와 클로드, 미드저니 등 AI 서비스 구독 시 최대 1만 하나머니를 적립해 준다. 생활요금 자동납부 신청 고객에게는 최대 2만 하나머니 혜택을 제공하며, 주요 업종별 무이자할부도 지원한다.
하나카드 관계자는 "추석을 맞아 명절 선물부터 여행, 일상생활까지 자주 이용하는 영역을 중심으로 통합 이벤트를 기획했다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com