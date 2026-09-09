파라타항공, 강원 선수단 1000여명 제주 이동 지원

AI 핵심 요약beta
- 파라타항공이 9일 강원 선수단 제주 이동을 지원했다.
- 제107회 전국체전·제46회 장애인체전 참가단 대상이다.
- 1000여명 수송에 추가 수하물과 현장 지원을 제공한다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 파라타항공이 강원특별자치도 선수단의 제주 이동을 지원한다고 9일 밝혔다.
파라타항공의 선수단 이동 지원은 제107회 전국체육대회와 제46회 전국장애인체육대회에 참가하는 선수단을 대상으로 한다. 장애인체육대회는 오는 11일부터 16일, 전국체육대회는 10월 16일부터 22일에 제주특별자치도에서 열린다.
파라타항공은 9일 전국장애인체육대회에 참가하는 선수단의 항공권 예약을 시작으로 14일부터는 전국체육대회 참가 선수단에 대한 수송을 실시할 예정이다. 전체 선수단 이동은 1000여명이다.
회사는 선수단이 경기 장비와 훈련용품을 더욱 편리하게 운송할 수 있도록 추가 수하물 혜택을 제공할 계획이다. 특히, 장애인 선수단의 이동 편의를 위해 필요한 장비를 갖추고 제주지점 현장 지원을 강화했다.
전국 단위 체육대회에서 선수들의 이동은 경기력과 컨디션 유지에 중요하다. 강원 지역에서 제주까지의 이동 과정은 육상과 항공편을 포함하므로, 선수단의 부담이 클 수 있다.
파라타항공 관계자는 "선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임하도록 돕는 것이 이번 지원의 의미"라며 "강원특별자치도를 대표하는 선수들의 도전을 응원하며, 지역사회 및 다양한 활동에 기여할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com