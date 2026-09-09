현대카드, 엔트리 프리미엄 카드 2종 리뉴얼 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 9일 the Green Edition4와 the Pink Edition3를 공개했다.
- 두 카드는 여행·쇼핑 혜택을 유지하며 일상 영역까지 넓혔다.
- 연회비 20만원에 기본 적립과 바우처, 라운지 혜택을 담았다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드가 'the Green Edition4'와 'the Pink Edition3'를 9일 공개했다.
'the Green'과 'the Pink'는 현대카드 프리미엄 라인업의 입문형(엔트리) 상품으로, 각각 여행과 쇼핑에 특화된 혜택을 제공한다. 두 카드의 연회비는 모두 20만원이다.
이번에 리뉴얼된 두 상품은 여행과 쇼핑이라는 기존 정체성을 유지하면서 이용 빈도가 높은 일상 영역으로 혜택 범위를 확정한 점이 특징이다.
'the Green Edition4'는 기존 여행 혜택에 외식 영역을 추가했다. 여행, 항공, 특급호텔, 면세점, 해외 결제뿐만 아니라 일반음식점 결제액의 5%를 월 최대 10만 포인트까지 M포인트로 적립해 준다.
'the Pink Edition3'는 쇼핑 영역을 패션, 뷰티, 주요 이커머스로 넓혔다. 백화점과 프리미엄 아울렛을 비롯해 올리브영, 무신사, 29CM, 네이버, 쿠팡, 컬리 등에서 결제 시 5% M포인트를 월 최대 10만 포인트까지 제공한다.
두 상품 모두 국내외 전 가맹점에서 적립 한도 없이 1.5% M포인트 적립이 기본 적용되며 매년 백화점과 호텔 등에서 사용할 수 있는 15만원 상당의 바우처가 지급된다. 공항 라운지 이용 및 주요 공항·호텔 발레파킹 무료 서비스도 포함된다.
플레이트 디자인은 세 가지 콘셉트의 메탈 및 컬러 디자인으로 구성됐다. 'the Green Edition4'는 에센셜·파우더·옴브레 그린 등 3종으로 출시되며 'the Pink Edition3' 역시 동일한 라인업의 핑크 디자인 3종을 선보인다.
현대카드 관계자는 "이번 리뉴얼을 통해 이용자들이 일상생활에서도 프리미엄 혜택을 체감할 수 있도록 상품성을 개선했다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com