동서식품, 전주서 '제16회 동서커피클래식' 개최

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동서식품이 오는 10월 7일 오후 7시 전북대학교 삼성문화회관 대공연장에서 '제16회 동서커피클래식'을 개최한다.

동서식품이 '제16회 동서커피클래식'을 10월 7일 전주서 개최한다. [사진= 동서식품]

동서커피클래식은 동서식품이 지역사회와 소통하며 문화예술 발전에 기여하기 위해 이어오고 있는 대표 문화나눔 활동으로, 창립 40주년인 2008년부터 매년 한 도시를 찾아 시민들에게 무료 클래식 공연을 선사하고 있다. '함께 하는 삶의 향기'를 주제로 서울 공연을 시작으로 부산, 인천, 대전, 대구, 광주, 전주, 춘천, 창원, 청주 등 전국 주요 도시를 순회해왔다.

이번 제16회 공연은 전주에서 열리며, 지휘자 이병욱이 이끄는 광주시립교향악단과 전주 출신 피아니스트 박종해, 소프라노 강혜정, 크로스오버 그룹 라비던스 등이 무대에 오른다. 공연은 총 2부로 진행되며, 클래식에 익숙하지 않은 관객도 부담 없이 즐길 수 있도록 대중적인 곡 중심으로 프로그램을 구성했다.

동서식품 관계자는 "선선한 가을날 동서커피클래식과 함께 아름다운 음악이 전하는 여유와 감동을 만끽하시길 바란다"며 "앞으로도 지역 시민들을 위한 문화예술 나눔을 꾸준히 진행해 소비자들의 성원에 보답할 것"이라고 말했다.

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