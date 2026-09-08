과천시 '4대 종교 연합 생명존중 캠페인' 12일 개최

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세계 자살예방의 날 맞아 기독교·불교·천주교·원불교 합심

키링·에코백·오색팔찌 만들기 등 시민 체험형 부스 운영

신계용 시장 "생명의 소중함과 관심을 기울이는 계기 되길"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시정신건강복지센터 부설 자살예방센터는 세계보건기구(WHO)가 지정한 '세계 자살예방의 날'(9월 10일)을 맞아 오는 12일 과천시 중앙공원에서 '4대 종교단체 연합 생명존중 캠페인'을 연다고 8일 밝혔다.

4대 종교단체 연합 생명존중 캠페인 포스터. [사진=과천시]

이번 캠페인은 종교와 신념의 차이를 넘어 '생명의 소중함'이라는 공동 가치를 나누고자 마련됐다. 기독교(과천교회 시냇가상담센터), 불교(안면암포교당), 천주교(별양동성당), 원불교(과천교당) 등 지역 내 4대 종교단체가 함께 참여한다.

과천시 자살예방센터 부스에서는 시민들이 생명존중 가치를 자연스럽게 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 키캡 키링 만들기, 생명사랑 헬륨풍선 나눔, 에코백 만들기, 자살예방 인식개선 영상 상영, 생명사랑 프레임 4컷 사진 촬영 부스 등이 마련된다.

4대 종교 부스에서도 각 종교의 핵심 가치를 담은 체험 행사를 선보인다. 기독교는 이웃사랑을 담은 '비누 만들기', 천주교는 생명 돌봄의 의미를 전하는 '스칸디아모스 키우기 세트', 불교는 평안의 마음을 되새기는 '오색팔찌 만들기', 원불교는 상생의 의미를 전하는 '원만이 만들기'를 추진한다.

현장에서는 관람객을 대상으로 정신건강 스크리닝과 자살예방 인식도 조사를 함께 진행한다. 검진 결과 도움이 필요한 시민에게는 현장 상담을 제공하고 센터의 전문 상담 서비스로 연계할 계획이다. 수집된 인식도 조사 결과는 향후 지역사회 생명존중 및 자살예방 사업의 기초 자료로 활용된다.

신계용 과천시장은 "종교기관은 일상에서 생명 존중과 이웃 돌봄을 실천하는 중요한 자원"이라며 "이번 연합 캠페인을 통해 생명의 소중함을 되새기고 서로의 어려움에 관심을 기울이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이번 행사는 별도 사전 신청 없이 12일 과천시 중앙공원을 찾는 시민 누구나 참여할 수 있다. 우울·불안·스트레스 등 정신건강 도움이 필요한 경우 과천시 자살예방센터를 통해 상담받을 수 있다.

1141world@newspim.com