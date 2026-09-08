해남군, 고다산성서 왕명 청동인장 출토

새금관명 기와·금동허리띠 등 100여 점 확인…통일신라 치소성 실체 규명

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군 현산면 고다산성에서 통일신라시대 지방 지배체계와 행정 거점의 성격을 보여주는 고급 유물이 잇따라 확인됐다.

전남광주통합특별시는 해남군이 지난 6월부터 3개월간 고다산성 첫 발굴조사를 진행한 결과 성벽과 문지 등 유구와 함께 100여 점의 유물을 발굴했다고 8일 밝혔다.

왕(王)명 청동인장. [사진=해남군] 2026.09.08 khyeon0424@newspim.com

이번 조사에서 특히 주목되는 것은 '새금관(塞琴官)'명 기와와 '왕(王)'명 청동인장 그리고 중국 당나라 양식의 금동허리띠다. 지방 관아에서 사용된 일반적인 유물을 넘어 최고위층의 위세품으로 평가되면서 고다산성이 통일신라시대 지방 정치와 행정의 거점이었던 치소성(治所城)으로 기능했을 가능성에 무게가 실리고 있다.

'새금관'명 기와는 백제시대 행정지명과 연관된 자료로 고다산성의 연혁과 성격을 밝히는 핵심 유물로 꼽힌다. '왕'명 청동인장은 행정문서 등에 사용됐을 것으로 추정되며 금동허리띠는 당시 신분제와 지방 통치체계를 규명하는 데 중요한 자료로 평가된다.

이와 함께 막새 등 기와류와 무기류 농경구 의례용기 등 다양한 유물이 출토됐다. 고다산성은 서·남해안 해상교통로와 육상 접근로를 조망할 수 있는 석축산성으로 현산면 일대는 백제 새금현과 통일신라 침명현 고려 해남현의 치소가 있었던 곳으로 비정된다.

성벽은 산 정상부를 두른 테뫼식 구조로 확인됐다. 북쪽 성벽은 외부를 들여쌓고 내부는 판축으로 기초를 다진 뒤 수직으로 쌓은 형태로 통일신라시대 성곽 축조 방식의 특징을 보여준다. 동쪽 문지는 통일신라시대 조성된 뒤 고려와 조선시대에 계단식으로 보수된 것으로 조사됐다.

마한시대 유구와 유물이 확인된 성벽 하층을 비롯해 통일신라시대 석축산성 문화층과 조선시대 건축물 흔적 등 3개 문화층도 확인됐다. 이에 따라 고다산성은 마한시대부터 조선시대까지 교통과 방어의 요충지로 장기간 활용된 것으로 파악된다.

발굴 성과는 오는 17일 오후 2시 현산면 고다산성 발굴 현장에서 열리는 현장설명회에서 공개된다. 해남군은 이번 조사 결과를 토대로 역사문화권 정비 방향을 마련하고 국가유산 지정을 추진할 계획이다.

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