보성군, 고령 농업인 찾아가는 건강관리 본격 추진

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농촌왕진버스 10월까지 4차례 순회…주민 1000여 명 진료

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 의료 접근성이 낮은 농촌지역을 찾아가는 '농촌왕진버스'를 운영한다고 8일 밝혔다.

양·한방 진료와 치과·정신건강 상담, 검안 등을 제공하며 의료 취약 주민 1000여 명의 건강관리를 지원한다. 농촌왕진 버스는 이날부터 10월 30일까지 모두 4차례 운영한다.

농촌왕진버스가 8일 보성군 겸백초등학교에서 의료 취약 농촌 주민을 대상으로 양·한방 진료와 치과 검진, 건강상담 등 찾아가는 의료서비스를 제공하고 있다.[사진=보성군] 2026.09.08 chadol999@newspim.com

또한 병·의원 이용이 어려운 농촌 주민을 대상으로 의료진이 현장을 방문해 진료와 건강관리 서비스를 제공하는 순회형 사업이다. 보성·벌교·북부·득량농협 등 지역농협 4곳과 협력해 농업인과 고령층을 지원한다.

주요 진료 항목은 ▲양·한방 진료 및 의료지원▲치과 진료 및 구강관리 검사▲근골격계 질환 관리▲정신건강관리▲검안 및 맞춤형 돋보기 지원 등이다.

원광대학교 광주한방병원과 솔닥, E안경, 안경1번가 등 분야별 전문 의료진과 검안팀이 참여해 진료·상담을 맡는다.

진료는 오전 8시30분부터 오후 5시까지 진행되며 8일 겸백초등학교를 시작으로 16일 득량복지센터와 10월 13일 조성 동로현복지센터를 거쳐 10월 30일 보성농협 대회의실에서 운영된다.

chadol999@newspim.com