[핌in현장] '로또 1등' 이준혁 "공은태와 비슷한 지점 많아…대사에 내 삶 담겨"

[용산=뉴스핌] 최문선 기자 = '로또 1등도 출근합니다'가 로또 1등이라는 판타지를 현실적인 직장인의 삶으로 풀어낸다.

8일 용산 CGV에서는 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 윤영빈 감독을 비롯해 배우 이준혁, 서현우, 오대환, 홍진기, 하율리, 백예인이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 이준혁. [사진=티빙] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

'로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태(이준혁)가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다.

윤영빈 감독은 작품에 대해 "흔히들 평범하게 사는 게 가장 어렵다는 말을 한다. 평범한 삶을 위해 최선을 다해 살아온 사람이 공은태다. 어느 순간 번아웃에 빠지고 있을 때 우연히 사게 된 로또에 당첨되면서 벌어지는 이야기"라고 소개했다.

공은태 역의 이준혁은 "일을 열심히 하며 살아왔는데 회사에서는 인정도 못 받는 것 같고 삶이 무료했다. 화도 못 내고 착하게 살았는데 로또에 당첨되며 심경의 변화가 생긴다"고 캐릭터를 설명했다.

이어 "모든 작품에 흥행에 대한 부담은 있다. 최선을 다해야 된다는 생각"이라며 "팀워크가 중요한 작품이라 배우들의 도움을 많이 받았고 서로 친해졌다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 이준혁. [사진=티빙] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

특히 이준혁은 공은태와 자신의 삶에서 닮은 점이 많다고 밝혔다. 그는 "나도 은태랑 비슷한 지점이 많다. 20년 가까이 일을 했고 50작품을 넘게 했다. 은태의 대사 속에 내 삶과 비슷한 부분이 많이 있었다"며 "평생 일만 한 것, 나에게는 이게 너무 평범한 것이다. 은태라는 캐릭터가 겪는 지점이 와닿는 게 많았다"고 전했다.

이준혁의 캐스팅에 대해 윤 감독은 "캐스팅 단계에서 공감을 얻어야 되는데 이준혁의 외모가 괜찮냐는 이야기도 있었다. 그보다는 실제 인물과 얼마나 비슷한가와 연기력이 중요했다"고 말했다.

그러면서 "내가 아는 배우 중에 가장 성실한 배우다. 현장에 오면 대사가 많다는 말을 한다. 말은 그렇게 하지만 한 번도 절지 않는다. 그 성실성이 외모를 압도한다"고 극찬했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 오대환(왼쪽부터), 이준혁, 서현우. [사진=티빙] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

양준호 역의 서현우는 "만년 대리다. 그 와중에 자기보다 어린 공은태가 팀장을 다는 걸 보고 시기에 빠진다. 다른 팀원들과는 사이가 좋다"며 "공은태와 어떻게 풀어나갈지가 중요한 부분"이라고 밝혔다.

이어 "추석 명절에 가족들이 모인 느낌이었다. 앙상블이 너무 좋았다. 이 조합이 너무 좋다"며 "욕망의 지향점은 달랐지만 어떻게 풀어나가는지 등이 포인트가 될 것"이라고 전했다.

오대환은 영업 4팀의 정선혁으로 분한다. 그는 "정선혁도 원래는 공은태의 사수였다. 은태가 팀장을 달며 같은 위치에 올라와 은태를 시기하게 되고 가족을 지키기 위해 어떤 선택을 한다. 그 선택이 맞는지는 방송으로 확인해달라"고 말해 궁금증을 높였다.

오대환은 5팀 배우들의 호흡을 부러워하기도 했다. 그는 "5팀이 부러웠다. 서로 같이 연기하는 재미가 보였다. 나는 4팀에서 혼자 달랑 앉아있었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

이준혁과의 호흡을 묻는 질문에는 "너무 잘생겼다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "성실함을 말씀하셨는데 정말 성실하다. 사생활도 그렇고 현장에서도 그렇고 정말 정직하고 성실한 배우"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 오대환(왼쪽부터), 이준혁, 서현우. [사진=티빙] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

박기태 역의 홍진기는 "막내 신입으로 뭐든 잘하고 싶은 마음이 있다. 그런데 그 행동이 안 좋은 상황을 만들게 된다"고 캐릭터를 소개했다.

이어 이준혁에 대해 "연기할 때마다 칭찬을 해주셨다. 편해질 수 있게끔 해주셨다"며 "서현우 선배님은 '네가 준비한 게 있으면 다 받아줄 테니까 후회 남기지 말고 가라'고 해주셔서 든든했다"고 감사한 마음을 전했다.

유일한 계약직 사원 지혜 역의 하율리는 "정규직을 꿈꾸며 씩씩하게 노력하는 캐릭터"라며 "너무 사랑을 가득 받은 작품이다. 오히려 출근하고 싶은 현장이었다. 감사했고 좋았다"고 촬영 현장을 회상했다.

중국 지사에서 일하다 비밀을 품고 영업 5팀에 합류하는 장향은 역의 백예인은 "촬영 현장 경험이 거의 전무했다. 선배들에게 많이 배웠다. 감사했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 백예인(왼쪽부터), 하율리, 홍진기, 이준혁, 서현우, 오대환. [사진=티빙] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

윤영빈 감독은 로또 1등이라는 거대한 사건을 작품에 녹여낸 방식에 대해서도 설명했다. 윤 감독은 "로또 당첨이라는 거대한 사건을 삶의 보편성으로 끌어내려서 이야기하는 게 재밌었다. 운이나 불행에 따라 흔들리지 않을 것 같은 주인공의 매력에 빠졌다"고 말했다.

이어 "판타지 이야기라서 표현 방식이 리얼해야 된다고 생각했다. 원작과는 다르게 로맨스가 전혀 없다. 악인도 등장하지 않는다"며 "살다 보면 정말 누군가를 해하겠다는 사람은 별로 없더라. 각자의 선과 선이 부딪히는 내용이 주를 이룬다"고 밝혔다.

이준혁은 실제로 로또 1등에 당첨된다면 무엇을 하고 싶냐는 질문에 "아주 솔직히는 작품 투자를 해보고 싶다"고 답해 눈길을 끌었다.

끝으로 윤 감독은 "'로또 1등도 출근합니다'는 판타지적인 이야기를 리얼하게 풀어냈다. 제목은 '로또 1등도 출근합니다'이지만 사실은 로또 이야기가 아니라 사람들 살아가는 이야기"라며 "주인공이 회사에서 부딪히고 해결하는 모습이 멋있다. 누구나 겪을 수 있는 사고를 누구나 꿈꾸는 방식으로 풀어가는 게 멋있다"고 강조했다.

'로또 1등도 출근합니다'는 오는 10일 저녁 6시 티빙을 통해 첫공개되며 tvN에서는 14일 월요일 밤 9시에 방송된다.

moonddo00@newspim.com