고흥군 100세 인구 전국 1위…장수도시 입증

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귀농인 유치도 전국 1위…일자리·주거·돌봄 확충 성과

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 전국 최고 수준의 장수지역으로 3년 연속 이름을 올리며 정주 여건 개선을 위한 인구정책의 성과를 입증했다.

고흥군은 8일 국가데이터처가 지난 8월 20일 발표한 '100세 이상 고령자 조사'에서 인구 10만 명당 100세 이상 인구가 91.8명으로 전국 시군구 중 가장 많았다고 밝혔다.

고흥군의 장수 지표는 단순히 고령인구 비중이 높은 데 따른 결과를 넘어 지역 내 안정적인 생활을 뒷받침하는 주거와 복지 의료·돌봄 등 생활 기반 확충이 영향을 미친 것으로 군은 분석했다.

공영민 고흥군수 점남면 장남마을 경로당 방문. [사진=고흥군]

군은 인구감소와 고령화에 대응해 일자리와 주거 복지 의료·돌봄 분야를 강화하는 한편 세대별 특성에 맞춘 인구정책을 지속적으로 추진하고 있다. 어르신들의 건강한 노후를 위해 일자리 확대와 통합돌봄 건강관리 사업도 병행하고 있다.

일자리 분야에서도 성과가 이어졌다. 고흥군은 2025년에 이어 2026년 전국 지방자치단체 일자리대상에서 우수상을 수상하며 2년 연속 수상 기록을 세웠다.

귀농인 유치에서도 전국 1위를 차지했다. 2025년 고흥군 귀농인은 153명으로 국가데이터와 농림축산식품부 통계에서 전국 시군구 가운데 가장 많았다.

고령자 주거 안정에도 속도를 내고 있다. 도양읍 일원에는 150호 규모의 고령자복지 공공임대주택이 착공됐다. 주거 공간과 복지시설을 비롯해 건강관리와 여가·돌봄 서비스를 연계해 고령층의 안정적인 지역 정착을 지원할 계획이다.

공영민 군수는 "일자리와 주거 복지 등 주민 생활과 밀접한 정책을 강화해 인구감소와 고령화에 적극 대응하겠다"며 "모든 세대가 편리하고 안정적으로 정착할 수 있는 지역 여건을 만들겠다"고 말했다.





chadol999@newspim.com