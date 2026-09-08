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"아산시 탁상행정"...'622가구 모집에 청약 16건' 비난 빗발

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AI 핵심 요약

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  • 아산 더원 7차가 8일 622가구 모집에 16건만 접수됐다.
  • 분양가상한제에도 4억3000만원대 고분양가가 외면받았다.
  • 생활인프라 부족과 악취시설 논란에 아산시 검증도 도마에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

분상제 불구 고분양가에 인프라 부족...악취시설 더해 분양참패 불보듯
사업 승인/분양가 심사 과정 등 적정성 도마…아산시 행정책임론 확산

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 622가구 모집에 청약 신청 16건. 부동산 불경기라지만 놀라움을 넘어 충격적인 기록이다. 충남 아산 '아산테크노밸리 더원 7차'의 초라한 분양 성적표다. 모집 가구 수 대비 청약 신청 비율은 약 2.6%에 불과한 분양률에 시행사와 함께 아산시의 주택행정도 도마위에 올랐다.

해당 분양은 분양가상한제 적용에도 불구하고 주변 기존 아파트 시세보다 높은 가격에 공급돼 외면됐다. 여기에 마트·병원 등 생활 인프라가 부족하고 더구나 인근에는 축사와 가축분뇨 처리시설 등 악취 우려 시설도 있어 저조한 실적이 예상됐다는 것이다.

이에 고분양가·생활 여건 미비 논란이 겹친 만큼 아산시가 사업 승인과 분양가 심사, 주거환경 검토 과정에서 실수요자 관점의 검증을 충분히 했는지 따져봐야 한다는 지적이 나온다.

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 단지와 불과 1km 남짓 떨어진 곳에 이 같은 축사가 즐비하게 들어서 악취를 발섕하고 있다. [독자 제공]2026.09.08 gyun507@newspim.com

8일 청약 관련 자료와 부동산업계 등에 따르면 아산시 둔포면에 공급된 '아산테크노밸리 더원 7차'는 전체 622가구 모집에 청약 신청이 단 16건에 그쳤다.

전체 모집 물량에 비해 신청 건수가 턱없이 적게 나온 결과를 놓고 이는 단순한 청약 미달보다 수요자들이 분양가와 입지, 생활환경을 종합적으로 평가한 결과 등을 돌린 것 아니냐는 분석이 나온다.

이 같은 분양 결과를 초래한 원인에 대해 가장 먼저 지적되는 부분은 높은 분양가다.

이 단지 전용면적 84㎡ 분양가는 약 4억3000만 원으로 발코니 확장비 등은 별도다. 그런데 아산테크노밸리 내 기존 아파트의 70~80㎡대 매물 가격과 거래가격은 단지와 면적에 따라 2억 원대 중반에서 3억 원대 중반 수준으로 알려졌다.

신축 프리미엄을 감안하더라도 수요자가 부담해야 할 가격 차이는 적지 않다. 추가 비용까지 고려하면 실제 부담은 더 커진다.

더욱이 해당 단지는 분양가상한제 적용 대상으로 분양가가 높지 않을 것으로 예상했던 기대에 대해 실망감을 더한다. 사실 분상제가 주변 기존 주택보다 낮은 분양가를 보장하는 것은 아니다. 하지만 주거비 부담을 낮추려는 제도의 취지를 볼 때 분양가 산정과 심사가 적정했는지 살펴볼 필요가 있다는 지적이 설득력을 얻는다.

가격 문제에 더해 주요 생활편의시설도 충분하지 않다는 점도 주요 요인으로 보인다. 해당 단지가 들어선 둔포면은 아산 도심과 거리가 있어 대형마트와 종합병원 등이 부재해 생활 편의성에서 상대적으로 호응도가 떨어진다는 평가를 받는다.

더구나 단지 인근 동측으로 철도시설이 지나고 서측과 주변으로 장영실로와 아산밸리중앙로 등 주요 도로가 형성돼 있다. 교통 접근성과 별개로 소음과 주거 쾌적성에 대한 우려가 나오는 이유다.

여기에 둔포면 일대에는 축사와 양계장, 가축분뇨 처리·재활용시설 등이 다수 운영되고 있고 하수처리시설과 폐기물 관련 사업장도 위치해 있다.

특히 더원 7차에서 직선거리 1~2㎞ 안팎에도 축사와 가축분뇨 관련 시설이 있는 것으로 알려졌다. 둔포지역에서는 축산시설과 가축분뇨 처리시설 등을 둘러싼 민원이 지속적으로 발생하는 등 악취 문제도 심각하다.

이에 아산시는 최근 가축분뇨 배출시설 등 18곳을 대상으로 악취와 환경오염 특별점검에 착수했다. 점검 대상에는 더원 7차와 비교적 가까운 둔포면 신범리와 운교리 일대 시설도 포함된 것으로 전해졌다.

아산시 관계자는 악취가 기압과 기온, 풍향 등에 따라 발생·확산 정도가 달라지고, 특히 야간에는 주민들이 느끼는 불편이 커질 수 있다고 설명하고 있다.

이와 관련해 아산시가 악취의 확산 특성과 주민 불편 가능성을 파악하고 있었다면 사업 추진 당시 이를 어느 수준까지 조사하고 주거환경 검토에 반영했는지 따져볼 대목이다.

축사나 가축분뇨시설 자체가 공동주택 사업을 제한하는 요건이 아니더라도, 이미 해당 지역에서 악취 민원이 반복됐다면 수백 가구가 입주할 주거지에 미칠 영향을 사전에 충분히 점검했어야 했다.

분양 과정에서 수요자들에게 관련 정보가 제대로 전달됐는지 파악하는 것도 중요하다. 미분양 발생으로 잔여 세대 추가 분양에 나설 경우 분양가뿐만 아니라 생활 인프라와 철도·도로, 악취 민원 등 실제 거주 판단에 영향을 미칠 수 있는 정보를 충분히 제공해야 하기 때문이다.

아산 지역 주택시장은 미분양에 대한 부담도 상당하다는 문제도 있다. 올해 6월 말 기준 천안·아산지역 미분양 주택은 모두 6394가구로, 충남 지역 전체 미분양 8894가구의 71.9%를 차지할 정도로 심각하다.

이처럼 지역 주택시장이 공급 부담을 적지 않은 상황에서 신규 주택 공급을 추진한 자체가 의구심을 더한다. 사전에 가격 경쟁력과 실수요, 생활 인프라에 대한 검토를 얼마나 충실하게 했냐는 목소리가 나오는 이유다.

이런 여러 이유가 '622가구 모집에 청약 16건'이라는 빈약한 결과를 자초한 것이며 이를 시행사의 분양 전략 실패로만 봐서는 안 된다는 지적이 타당성을 얻는다.

이에 분양가상한제 적용 단지의 가격은 어떤 근거로 산정·심사됐는지, 사업 승인 당시 생활 인프라와 주변 환경은 충분히 검토됐는지, 반복된 악취 민원과 인근 관련 시설을 시가 어느 정도 파악하고 있었는지를 규명해야 한다.

아산시가 사업 시행자의 법적 요건 충족 여부를 넘어 실제 입주할 시민의 주거환경까지 고려했는지가 이번 사안의 본질이다. 아산시가 행정 주무관서로서 분양 가격과 주거환경에 대한 구체적인 문제 제기에 대해 책임 있게 답해야 한다.

오세현 아산시장은 앞서 SR타임스를 통해 해당 단지의 상황을 살펴 시정할 사항이 확인되면 조치하겠다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다. 이제는 무엇을 확인하고 어떤 기준으로 시정 여부를 판단할 것인지 구체적으로 제시해야 한다. "살펴보겠다"는 답변만으로는 심사와 검토의 적정성에 대한 의구심을 해소하기 쉽지 않다.

지역 부동산업계 한 관계자는 "청약자가 622가구 중 16명에 그쳤다는 것은 시장 상황만으로 설명하기에는 이례적으로 낮은 결과"라며 "가격과 입지, 생활환경을 종합적으로 따져 왜 수요자들에게 외면받았는지 시행사뿐 아니라 행정기관도 악취 민원 등 관련 인프라 정비를 완료하고 시민 눈높이에서 설명해야 할 필요성이 있다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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