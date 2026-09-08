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아르코, '문학주간2026' 호남권 확대…정보라·한강·황선미 작품 만난다

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  • 아르코가 8일 문학주간2026을 호남권으로 확대했다
  • 9일 KENTECH서 전야제 Talk! Talk! 문학에너지발전소를 연다
  • 18일부터 ACC서 시네북토크·북토크 등 진행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국에너지공대·국립아시아문화전당과 협력
9일부터 낭독 공연·시네북토크·북토크 등 진행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)가 한국에너지공과대학교(KENTECH), 국립아시아문화전당(ACC)과 협력해 '문학주간2026' 프로그램을 호남권으로 확대한다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = [ARKOxACC] '책 보는 문학주간 x 책 읽는 ACC' 프로그램 포스터 [사진= 한국문화예술위원회] 2026.09.08 taeyi427@newspim.com

먼저 오는 9일 오후 6시 30분 한국에너지공과대학교 RC교육생활관 1층 오메가에서는 문학주간 전야제 'Talk! Talk! 문학에너지발전소'가 열린다.

행사에는 2022년 부커상 최종 후보에 오른 정보라 작가가 참여한다. 한국에너지공과대학교 학생들이 기획한 정보라 작가의 단편소설 '너의 유토피아' 낭독 공연과 학생들이 직접 작사·작곡한 음악 공연, 작가 대담 등이 진행된다.

국립아시아문화전당에서는 아르코와 함께 '책 보는 문학주간 × 책 읽는 ACC'를 마련한다. 프로그램은 오는 18일부터 20일까지 진행된다.

행사에서는 문학 작품과 작가를 다룬 영화·다큐멘터리를 상영하고 원작자 또는 감독이 해설하는 '시네북토크'를 비롯해 문선희 성우의 목소리로 작품을 설명하는 '오디오 도슨트 시네마', 작가와 독자가 만나는 'ACC 북토크', 타자기로 작품 속 문장을 직접 작성하는 체험 프로그램 등이 운영된다.

18일에는 무라카미 하루키를 다룬 다큐멘터리 '언더그라운드' 상영 후 장석주 시인의 해설이 이어진다. 천명관 작가는 영화 '오발탄' 시네북토크에 참여하며 '위대한 개츠비' 오디오 도슨트 시네마도 진행된다.

19일에는 한강 작가를 조명한 다큐멘터리 '그녀의 일곱 인생'을 상영하고 한상호 감독이 관객과 만난다. 영화 '봄밤' 상영 후에는 강미자 감독이 시네북토크를 진행한다. '원더' 오디오 도슨트 시네마와 배우 문정희가 참여하는 '마누 이야기' 북토크도 열린다.

마지막 날인 20일에는 애니메이션 '마당을 나온 암탉' 상영 후 원작자인 황선미 작가가 시네북토크에 참여한다. 은희경 작가는 '시간의 감촉' 북토크로 독자와 만나며 영화 '기이한 생각의 바다에서'를 연출한 최정단 감독도 행사에 참여한다.

이범헌 아르코 위원장은 "올해 문학주간은 한국에너지공과대학교와 국립아시아문화전당 등 호남의 거점 공간에서 다양한 협력 프로그램을 선보인다"며 "지역민들이 일상에서 문학을 접하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

'문학주간2026' 관련 내용은 공식 인스타그램에서 확인할 수 있으며 '책 보는 문학주간 × 책 읽는 ACC' 세부 일정과 예매는 국립아시아문화전당 누리집에서 확인할 수 있다.

taeyi427@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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