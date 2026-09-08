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국토위 국감 한 달 앞으로…공급난·세제 부작용 '난타전' 예고

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AI 핵심 요약

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  • 국회입법조사처가 8일 국토위 국감 쟁점으로 3가지를 제시했다
  • 서울 정비사업 472곳의 속도전보다 이주대책이 더 중요해졌다
  • 주택공급·대출규제 엇박자와 교통복지 수도권 편중도 논란이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다음달 국토위 국정감사 예정
서울 정비사업 472곳 이주대책
공급 확대와 대출규제 엇박자 점검 전

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이재명 정부 출범 후 1년여 만에 치러지는 국정감사가 한 달 앞으로 다가왔다. 교통복지의 수도권 편중과 정비사업 속도전에 따른 이주 문제, 주택공급 확대와 금융규제 강화의 엇박자가 국회 국토교통위원회의 주요 쟁점으로 지목됐다. 정책의 공급·지원 규모뿐 아니라 실제 국민이 체감하는 효과와 지역·계층별 부작용까지 검증해야 한다는 지적이 나온다.

지난달 서울 여의도 국회에서 국토교통위원회 전체회의가 열린 모습. [사진=뉴스핌DB]

8일 국회입법조사처의 '2026 국정감사 이슈 분석'에 따르면 국토위 분야에서는 이들 3개 사안이 주요 점검 대상으로 제시됐다. 

◆ 서울 정비사업 472곳…속도전만큼 중요 이주 대책

정부가 재건축·재개발을 도심 주택공급의 핵심 수단으로 활용하면서 대규모 이주 수요 관리가 현안으로 떠오를 전망이다.

올해 3월 기준 서울에서는 재개발 285곳과 재건축 187곳 등 총 472곳의 정비사업이 추진되고 있다. 전체의 49.6%인 234곳은 사업시행인가 이전 단계다. 향후 여러 사업지가 잇따라 이주 단계에 진입할 가능성이 있다.

정부는 지난해 9·7 대책에서 인허가와 관리처분 절차 등을 병행·간소화해 사업기간을 최대 3년 줄이기로 했다. 정비사업을 통해 수도권에서 23만4000가구의 공급을 지원하는 방안도 포함됐다. 서울시도 조합설립 동의율 완화와 사업절차 간소화를 추진하고 있다.

여러 사업장이 동시에 철거·이주에 들어가면 주변 전세 수요가 급증해 임대차시장을 자극할 수 있다. 이주주택을 확보하지 못하면 오히려 사업 일정 자체가 늦어질 가능성도 크다.

구세주 국회입법조사처 입법조사관은 "행정절차를 단축한다고 실제 주택공급 속도가 반드시 빨라지는 것은 아니다"라며 "권역별 철거·착공 순서를 조율하고 순환임대주택을 활용하는 등 정비사업 속도와 이주대책을 함께 관리하는 체계가 필요하다"고 말했다.

◆ 135만가구 공급하면서 대출은 강화…실수요자 부담 가중

주택공급을 확대하는 동시에 대출규제를 강화한 정책 조합도 검증 대상이다.

정부는 지난해 6·27 대책을 통해 수도권·규제지역 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 제한했다. 이후 2026~2030년 수도권에 착공 기준 135만가구를 공급하겠다는 목표를 내놨다.

10·15 대책에서는 규제지역 주택담보인정비율(LTV)을 50%에서 40%로 낮추고 DSR(총부채원리금상환비율) 산정에 적용하는 스트레스 금리를 1.5%에서 3.0%로 높였다. 올해 1월에는 수도권 51개 지역에 6만가구를 추가 공급하는 방안도 발표했다.

문제는 공급 효과가 나타나는 시점과 금융규제가 작동하는 시점이 다르다는 것이다. 신규 주택은 실제 입주까지 수년이 걸리는 반면 대출규제는 즉시 적용된다. 현금 여력이 부족한 청년·신혼부부와 생애최초 구입자는 공급이 늘어나더라도 주택 구입에 필요한 자금을 마련하기 어려울 수 있다.

전문가 사이에선 공급 확대 대상지역과 금융·거래 규제지역이 상당 부분 겹칠 수 있다는 지적이 나온다. 구 조사관은 "수요가 있는 곳에 집을 짓겠다고 하면서, 같은 자리에서 그 집을 사는 길은 막는 구조라는 비판이 나올 수 있다"며 중위소득 가구나 생애최초 구입자가 실제 필요한 자기자본 규모까지 살펴 주택정책을 설계해야 한다"고 말했다.

◆ 국비 78.9% 수도권에 몰…교통복지 지역격차 따진다

대중교통비 환급제도인 '모두의 카드'는 전국 단위 정책임에도 실제 혜택이 수도권에 집중됐다는 점이 쟁점이다. 올해 6월 말 수도권의 누적 가입자는 ▲경기 204만9000명 ▲서울 140만7000명 ▲인천 45만7000명에 달했다. 반면 세종은 2만8000명이었고 제주 3만명, 강원 4만2000명에 그쳤다.

올해 전체 국비지원액 6700억1000만원 가운데 수도권에는 5288억8000만원이 배정돼 78.9%를 차지했다. 인구 1인당 국비지원액도 서울은 2만4800원, 경기는 1만8200원이었지만 전북은 1400원, 강원·충북은 각각 1700원 수준이다.

모두의 카드는 월 15회 이상 대중교통을 이용해야 환급을 받을 수 있다. 지방은 환급 기준금액을 수도권보다 낮게 설정했지만 배차 간격이 길고 대중교통망이 부족한 지역에서는 이용횟수 요건 자체가 진입장벽이 될 수 있다. 국비도 2024년 1128억원에서 올해 6700억원으로 2년 만에 약 6배로 증가해 지속 가능한 재원 마련도 과제로 꼽힌다.

구 조사관은 "모두의 카드가 현재 가입자와 환급액, 국비지원액 모두 수도권에 편중돼 있다"며 "인구에 비례한 실질적인 금전 혜택에서도 지역 간 격차가 나타나고 있다"고 분석했다. 이어 "지방의 대중교통 이용 여건을 감안해 최소 이용횟수 등 제도 기준을 차등화할 필요성이 있다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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