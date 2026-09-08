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[US오픈] 리바키나, 66분만에 오사카 꺾고 8강행…세계 1위까지 1승

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AI 핵심 요약

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  • 리바키나가 7일 오사카를 2-0으로 꺾고 US오픈 8강에 올랐다.
  • 리바키나는 무실세트 행진 속에 1시간 6분 만에 승부를 끝냈다.
  • 8강 상대 정친원은 시비옹테크를 잡고 돌풍을 이어갔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예선 거친 정친원, 시비옹테크에 2-0 완파 8강 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 테니스 세계 2위 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 오사카 나오미(13위·일본)를 완파하고 생애 첫 US오픈 8강 고지를 밟았다.

리바키나는 7일(현지시간) 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널테니스센터에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 16강전에서 오사카를 1시간 6분 만에 2-0(6-1 6-4)으로 제압했다. 그는 이번 대회 단 한 세트도 내주지 않는 무실세트 행진을 이어가며 압도적인 기량을 과시했다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=리바키나가 7일(현지시간) US오픈 여자 단식 16강전에서 승리한 후 사인볼을 관중에 나눠주고 있다. 2026.9.8 psoq1337@newspim.com

1세트는 리바키나의 일방적인 흐름이었다. 정교한 스트로크와 강한 서브를 앞세워 단 22분 만에 1세트를 6-1로 가져왔다. 2세트 점수 3-3 동점 상황에서는 상대의 결정적인 더블폴트를 놓치지 않고 브레이크에 성공했다. 이어 자신의 일곱 번째 서브 에이스로 경기를 끝냈다. 리바키나는 위너 18개를 터뜨리는 동안 범실을 12개로 억제하며 완성도 높은 경기력을 선보였다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오사카가 7일(현지시간) US오픈 여자 단식 16강전에 앞서 화려한 모피 드레스를 걸치고 코트에 등장해 눈길을 끌었다. 2026.9.8 psoq1337@newspim.com

화려한 모피 드레스를 걸치고 코트에 등장해 눈길을 끌었던 오사카는 아킬레스건 통증과 서브 난조가 겹치며 16강에서 짐을 싸야 했다.

리바키나는 정친원과의 8강전에서 승리할 경우 다른 선수들의 결과와 관계없이 생애 처음으로 WTA 세계 랭킹 1위에 오르게 된다. 리바키나는 "오늘처럼 서브가 잘 들어간다면 모든 기회가 내게 있다"며 세계 1위 등극에 대한 자신감을 내비쳤다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=정친원이 7일(현지시간) US오픈 여자 단식 16강전에서 시비옹테크를 물리치고 기뻐하고 있다. 2026.9.8 psoq1337@newspim.com

리바키나의 8강 상대는 대이변을 연출한 정친원(121위·중국)이다. 예선을 거쳐 본선에 오른 정친원은 16강에서 '천적' 이가 시비옹테크(8위·폴란드)를 2-0(7-5 6-3)으로 꺾는 파란을 일으켰다. 1세트 게임 점수 0-5까지 뒤지다 7게임을 연속으로 따내는 대역전극을 썼다. 시비옹테크는 올해 메이저 대회 무관으로 시즌을 마감했다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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