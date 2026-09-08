전주독서대전 11~13일 한벽문화관서 개최…책문화 축제

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'달려라 책' 주제 60여 기관·단체 참여…시민 주도형 독서 프로그램 확대

작가 강연·인생 책 교환·명랑운동회·음악 산책 등 3일간 다채로운 행사

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 시민들이 책과 문화를 함께 즐기며 세대 간 공감대를 넓힐 수 있는 '제9회 전주독서대전'을 오는 11~13일 전주한벽문화관 일원에서 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 전주독서대전은 '달려라 책'을 주제로 전주시 독서생태계를 구성하는 60여 개 기관·단체가 참여한다. 시민 주도로 완성하는 책 관련 프로그램을 통해 어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 즐기는 독서문화축제로 꾸며진다.

지난해 전주독서대전[사진=전주시]2026.09.08 lbs0964@newspim.com

특히 내년 10주년을 앞두고 '책의 도시 전주' 위상을 강화하기 위해 역동적인 프로그램을 확대했다. 전주독서대전의 정체성을 담은 대표 프로그램을 마련하고 시민들의 이야기와 기록을 바탕으로 한 참여형 프로그램을 강화했다.

음악과 책을 접목한 예술 친화형 콘텐츠와 청소년·청년 등 미래세대가 직접 기획한 독서토론과 체험 부스도 운영한다. 사회적 약자의 행사 접근성을 높이고 지역 환경단체와 협력해 친환경 축제도 이어간다.

초청 강연 '작가와 달리다'에는 나태주 시인의 '시를 통해 배우는 삶의 지혜', 정세랑 작가의 '멈추어 있던 마음을 다시 움직이게 해주었던 책들', 이금희 작가의 '공감에 관하여' 등이 마련된다.

'전주 올해의 책' 강연에는 최상희·윤일호·김민우·정이현 작가가 참여하며 '지역 작가' 강연은 정휘립 작가가 맡는다.

대표 프로그램으로는 '풀꽃'의 저자 나태주 시인 강연을 비롯해 인생 책을 뜻밖의 좋은 책과 교환하는 '인생 책 선물 책방', 80~90년대 학창 시절 운동회를 재현한 '추억을 달리다! 명랑운동회', 클래식과 국악을 접목한 '낭독과 음악 산책' 등이 준비된다.

개막식은 11일 오후 2시 조지훈 전주시장의 개회사와 개막 선언, 나태주 시인의 축시, 어린이 시낭송 등으로 진행된다. 솜사탕·태권도·풍선 공연과 함께 어린이 독후활동 대회, 가족 독서 골든벨, 어린이 동화구연 대회 등도 열린다.

시민 참여형 전시도 마련된다. 시민들의 일상과 세대별 공감 질문을 담은 '달리는 질문', 공동 제작형 전시인 '문장 이어달리기'를 비롯해 시민공모전 수상작, 전주 올해의 책 필사 노트, 독서 릴레이 롤링 페이퍼 등이 전시된다.

이밖에 '끄고, 듣고, 읽다: 청음 독서', '책 게임의 달인', '시민 선곡 플레이리스트' 등 음악과 독서를 결합한 프로그램도 선보인다.

전국 13개 서점과 출판사가 참여하는 북마켓과 8개 독서단체 체험 부스에서는 다양한 도서와 굿즈를 만나볼 수 있다. 행사장 곳곳에는 이벤트와 팝업스토어, 먹거리 부스 등도 운영될 예정이다.

lbs0964@newspim.com