충북 천연물 건강기능식품 기업들, 태국서 419만 달러 수출계약

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 도내 천연물 관련 건강기능식품 기업들이 태국 건강기능식품 박람회에서 400만달러가 넘는 수출계약을 체결하는 성과를 거뒀다고 8일 밝혔다.

도에 따르면 지난 2∼4일 태국 방콕에서 열린 'VitaFoods Asia 2026'에 도내 7개 기업이 참가해 118건, 1435만달러 규모의 수출상담을 진행했다.

태국 건강기능식품 박람회. [사진=충북도] 2026.09.08 baek3413@newspim.com

이 가운데 41건, 419만달러(약 56억원) 규모의 수출계약이 성사됐다. 4건의 업무협약(MOU)도 체결됐다.

MOU 규모는 45만달러(약 6억원)다.

이번 박람회는 40개국 800여개 기업이 참가한 동남아시아 최대 규모의 건강기능식품 전문 전시회다.

충북도 공동관에는 몸엔용바이오농업회사법인, 휴온스엔, 포러스젠, 영진물산, 디지털뉴트리션, 큐롬바이오사이언스, 케일 등 7개사가 참여했다.

기업들은 현지 바이어를 대상으로 제품과 기술력을 소개하고 시장 수요와 가격, 품질 기준, 거래 조건 등을 확인하며 신규 거래처 발굴에 나섰다.

충북도는 이번 박람회에서 만난 바이어와 후속 협의를 이어가 실제 수출로 연결될 수 있도록 지원할 계획이다.

장우성 충북도 바이오식품의약국장은 "천연물 관련 기업들이 해외시장에서 경쟁력을 확보하고 실질적인 수출 성과를 낼 수 있도록 글로벌 마케팅과 수출 지원을 지속하겠다"고 말했다.

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