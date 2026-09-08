강훈, 앤피오와 재계약…"두터운 신뢰와 애정"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈이 앤피오엔터테인먼트와 재계약을 체결하며 인연을 이어간다.

앤피오엔터테인먼트는 "강훈 배우와의 재계약 소식을 전할 수 있게 되어 기쁘다"며 "두터운 신뢰와 애정을 바탕으로 향후 활동 역시 적극적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

재계약 소식과 함께 공개된 새 프로필에서 강훈은 훈훈하고 청량한 분위기부터 부드러운 카리스마까지 다채로운 매력을 발산하며 눈길을 끌었다.

2014년 단편 영화 '피크닉'으로 데뷔한 강훈은 '신입사관 구해령', '옷소매 붉은 끝동', '작은 아씨들', '너의 시간 속으로', '나의 해리에게', '메스를 든 사냥꾼' 등 장르를 넘나드는 작품에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다.

현재 방영 중인 드라마 '최애의 사원'에서는 주인공 강하기 역을 맡아 다정한 눈빛과 섬세한 감정 연기를 선보이고 있다. 로맨스부터 코믹한 장면까지 유연하게 소화하며 새로운 '로코킹'으로 주목받는 중이다.

꾸준한 작품 활동을 통해 자신만의 연기 색을 구축해온 강훈은 앤피오엔터테인먼트의 전폭적인 지원 속에서 활동 영역을 더욱 넓혀갈 전망이다.

강훈은 차기작으로 로맨스 퓨전 사극 '수성궁 밀회록'에 출연한다. 궁녀 운영과 세자 이향이 펼치는 사랑과 비밀의 기록을 그리는 작품으로, 강훈은 극 중 세자 이향 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.

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