경기도, 연인산도립공원 용추계곡 탐방로 전 구간 11일 재개통

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와이어 연결 등 특수 공법 적용해 수해 방지 및 경관 보존

탐방안내소~명품계곡길 종점 편도 9.2km...약 2시간 30분 소요

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 연인산도립공원이 지난해 7월 집중호우 피해를 입었던 용추계곡 탐방로의 재해복구 공사를 마치고 오는 11일부터 9.2km 전 구간을 재개통한다고 8일 밝혔다.

연인산도립공원 용추계곡 사진. [사진=경기도]

도에 따르면 지난 호우로 소릿길과 명품계곡길 등 탐방로 시설물이 유실됨에 따라 입산을 통제하고 지난 4월부터 복구공사에 착수했다.

이번 공사는 산사태 재발 방지와 탐방객 안전 확보에 중점을 뒀다. 훼손된 사면의 경사를 완화하고 자연석을 견고하게 고정하는 '꽂아쌓기' 방식을 적용해 안전성을 대폭 강화했다.

계곡 가장자리를 보호하는 호안시설에는 주변 자연석을 활용한 공법을 도입했다. 돌과 돌 사이를 와이어로 연결해 움직임을 줄이고 돌 뒷면에만 콘크리트를 타설해 집중호우 견딤 능력을 높이면서도 기존 자연 경관을 최대한 보존했다.

연인산도립공원 용추계곡길 안내도. [사진=경기도]

시공을 맡은 산림조합중앙회는 서울 우면산 산사태 복구 등 재해복구 노하우를 바탕으로 공사를 수행했다. 개통을 앞두고 연인산도립공원 직원들은 계곡 내 잔해물 약 7톤을 직접 수거하는 등 환경 정비를 완료했다.

개통되는 코스는 탐방안내소에서 출발해 소릿길을 거쳐 명품계곡길 종점까지 이어지는 편도 9.2km 구간이다. 탐방안내소에서 중산리 입구까지 약 1시간, 이후 종점까지 약 1시간 30분이 걸려 총 2시간 30분가량 소요된다.

이태선 경기도 정원산업과장은 "연인산도립공원을 수해 이전보다 더욱 안전하게 정비해 전 구간을 개통하게 됐다"며 "앞으로도 도민들이 안심하고 찾을 수 있도록 시설을 지속 점검하고 안전한 탐방 환경을 유지하겠다"고 말했다.

연인산도립공원 용추계곡 사진. [사진=경기도]

1141world@newspim.com