경기도, 6개 공구 철도건설 현장 3일간 안전·임금 실태 점검

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 8일부터 오는 10일까지 사흘간 옥정~포천선과 도봉산~옥정선 철도건설 현장 6개 공구를 대상으로 안전관리 및 임금·대금 지급 실태를 종합 점검한다고 밝혔다.

경기도는 8일부터 오는 10일까지 철도건설현장 6개 공구를 대상으로 안전 및 임금·대금 실태 조사에 나선다. [사진=경기도]

도에 따르면 점검 대상은 옥정~포천선 1·2·3공구와 도봉산~옥정선 1·2·3공구 등 총 6개 공구다. 도는 추석 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비하기 위해 사전점검과 현장점검을 병행 실시한다.

이번 사전점검에서는 비상연락망 구축 및 비상대책 수립 여부를 비롯해 집중호우·침수 등에 대비한 자재와 소방 관련 자재 확보 상황, 교통정체에 대비한 시설 조치 계획, 일기예보 관리 체계 등을 중점적으로 살핀다.

경기도는 현장점검에서 배수시설 관리 상태와 장비·자재 적정 보관 여부, 공사장 주변 지반 상태와 각종 안전시설 설치·관리 실태를 확인한다. 특히 구조물 붕괴 등 재해 예방조치가 현장에서 제대로 이행되고 있는지 집중 점검할 방침이다.

경기도는 안전관리뿐 아니라 추석을 앞두고 건설근로자 임금과 각종 공사대금이 제때 지급되고 있는지도 함께 점검한다고 전했다. 하도급 업체가 원도급사로부터 공사 진행분에 대한 대금을 수령한 날로부터 15일 이내에 하도급 공사대금을 지급했는지 여부를 확인하고 건설근로자 임금 체불 여부도 면밀히 살핀다는 설명이다.

이와 함께 건설기계 임대차 계약서 작성 여부, 장비 임대료 지급 실태, 현장 식당·주유소 등에 지급해야 할 대금이 지연·체불되고 있지 않은지도 점검 대상에 포함된다.

점검 과정에서 확인된 미흡 사항에 대해서는 현장에서 즉시 개선을 지시하고 즉시 조치가 어려운 사안은 별도 관리 대상에 포함해 개선 완료 시점까지 지속적으로 이행 여부를 확인할 계획이다.

박영신 경기도 철도건설과장은 "건설현장의 안전은 물론 임금과 장비 임대료 등이 제때 지급되는지도 꼼꼼히 살펴보겠다"며 "현장 근로자와 관계자들이 안심하고 추석 명절을 보낼 수 있도록 필요한 조치를 철저히 하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com