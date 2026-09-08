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완주군의회 주민혁신연대, 한농연과 농업 현안 논의

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  • 완주군의회 주민혁신연대가 7일 한농연과 간담회를 했다
  • 농자재 지원 현실화와 경축순환농업 활성화를 논의했다
  • 청년농 지원과 대체작목 발굴 등 중장기 대책을 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인력난·생산비 상승 등 현장 애로사항 공유
농자재 지원 현실화·영농형 태양광 제도 개선 등 의견 교환

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회 교섭단체 주민혁신연대가 농업인단체와 현장 소통에 나서며 지역 농업의 주요 현안을 정책과 제도 개선으로 연결하기 위한 논의를 이어갔다고 8일 밝혔다.

주민혁신연대는 전날 완주군의회에서 한국후계농업경영인 완주군연합회와 간담회를 갖고 완주 농업의 현안과 발전 방향을 논의했다.

한농연과 주민혁신연대 간담회[사진=완주군의회]2026.09.08 lbs0964@newspim.com

이날 간담회에는 윤여연 의원, 이효진 의원, 임귀현 의원을 비롯 장상순 한농연 회장과 임원들이 참석했다.

이번 자리는 주민혁신연대 출범을 계기로 한농연 임원들과 인사를 나누고 농업 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다. 참석자들은 농촌 고령화와 농업인구 감소, 농업 생산비 상승 등 농업인들이 겪는 어려움에 대해 의견을 나눴다.

한농연은 농업 인력난과 인건비 상승에 더해 비료·농약 등 농자재 가격까지 오르고 있지만 농산물 가격은 제자리여서 농가 부담이 커지고 있다고 설명했다.

농자재 지원기준 현실화와 축산분뇨를 활용한 퇴비의 운송·살포 지원 등 경축순환농업 활성화 방안도 제안했다.

영농형 태양광과 관련해서는 실제 농사를 짓는 농업인이 사업의 주체가 될 수 있도록 참여 기준을 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.

외부 자본이나 형식적인 농업인이 혜택을 선점하지 않도록 영농경력과 실제 농업경영 여부, 영농 지속 조건 등을 반영해야 한다는 취지다.

이와 함께 기후변화에 따른 작목 변화와 대체작목 발굴, 고령농·중소농 대응방안, 후계·청년농업인 지원 등 완주군의 농업환경을 고려한 중장기적인 정책 논의가 필요하다는 의견도 나왔다.

장상순 회장은 "도시화와 농촌 고령화가 빠르게 진행되면서 농업이 소외될 수 있다는 위기의식이 크다"며 "한농연도 회원들의 이해를 넘어 완주 농업인 전체에게 도움이 되는 대안을 고민하고 의회와 적극적으로 소통하겠다"고 말했다.

윤여연 대표의원은 "농업 현장의 목소리를 직접 듣고 지역 농업이 처한 현실을 함께 살펴보는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 한농연을 비롯한 농업인단체와 꾸준히 소통하면서 완주 농업의 발전 방향을 함께 고민하겠다"고 전했다.

lbs0964@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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