GS건설, 부산 '연제갤러리자이' 10월 분양...43층·499가구

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499가구 모두 전용면적 84㎡

부산지하철 연산·교대·거제역 인근 트리플역세권

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 부산광역시 연제구 연산동 일대에 '연제갤러리자이'를 10월에 분양할 예정이라고 8일 밝혔다.

연제갤러리자이는 지하 4층~지상 최고 43층, 3개동이며 총 499가구다. 전용면적은 모든 가구가 84㎡로 구성됐으며 타입별로는 ▲84㎡A 112가구 ▲84㎡B 114가구 ▲84㎡C 39가구 ▲84㎡D 234가구다.

연제갤러리자이 투시도 [사진=GS건설]

단지가 들어선 부지에는 과거 부산 시민들에게 주요 자이 브랜드 단지와 주거 트렌드를 소개했던 자이갤러리가 있었다. 견본주택 부지가 아파트 단지로 탈바꿈하는 것이다.

입지 핵심은 교통이다. 단지는 부산도시철도 1·3호선 연산역과 1호선·동해선 교대역, 3호선·동해선 거제역을 가까이 둔 트리플 역세권에 위치해 있다.

부산 남북축을 잇는 중앙대로와 거제대로, 동서축을 연결하는 월드컵대로를 이용하기 편리하고, 연산교차로를 통해 도심으로 연결된다.

단지 주변에는 이마트 트레이더스, 이마트, 롯데백화점, 홈플러스 등 쇼핑시설이 자리하고 있다. 연제초가 단지 인근에 있고, 이사벨중·고와 동래고 등과 가까우며 사직동 학원가도 오갈 수 있어 교육 여건도 갖췄다. 단지 인근에는 온천천과 온천천시민공원 등 수변 산책로가 조성돼 있다.

단지가 속한 연산동 일대에는 주상복합 개발, 삼보아파트 재건축, 연산 11·12구역 재개발 등 주거 개발도 진행되고 있다.

GS건설은 22년 만에 리뉴얼한 자이 브랜드를 부산에 처음 적용한다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형, 타워형 등 다양한 평면 설계를 적용하고, 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 강화해 편의성을 높였다.

커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 골프연습장, 작은도서관과 교보문고 북라운지도 갖출 계획이다. 고층부 '클럽클라우드'에는 자쿠지가 포함된 게스트 하우스, 사운드챔버 등이 계획돼 있다.

분양 관계자는 "부산 시민들이 자이 분양 단지를 보러 오던 상징적 공간에 들어서는 아파트"라며 "빼어난 교통 여건과 평지 입지, 풍부한 생활 인프라, 자이 브랜드만의 상품성을 바탕으로 부산 도심의 새로운 주거 기준을 제시하겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com