청주시, 첨단농기계 33대 보급…농촌 일손부족 대응

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 농촌 고령화와 일손 부족에 대응해 첨단농기계 보급을 확대하고 농작업 기계화에 속도를 내고 있다.

시는 올해 12억6000만원을 투입해 지역 농업인에게 밀묘이앙기 20대와 농업용 드론 13대 등 첨단농기계 33대를 지원했다고 8일 밝혔다.

드론 방제 모습. [사진=청주시] 2026.09.08 baek3413@newspim.com

밀묘·소식 재배는 기존보다 적은 모판으로 벼를 재배하는 방식이다.

시의 만족도 조사 결과 1000㎡당 모판 사용량은 관행 재배 30개에서 18개로 줄었으며 3000㎡ 기준 상토 사용량도 약 10포에서 6포로 40% 감소했다.

농작업 시간과 인력도 기존 1일 3명에서 0.5일 2명으로 줄어 농번기 노동력 부족과 농가의 작업 부담을 완화하는 효과가 나타났다.

농업용 드론 13대는 병해충 방제 등 노동집약적인 작업의 자동화와 정밀화를 지원하고 작업자의 안전 확보에도 기여하고 있다.

청주시는 앞으로 밀묘이앙기와 드론에 이어 자율주행키트 등 첨단 농기계 보급을 확대해 농업인의 초기 장비 구입 부담을 줄이고 농작업 기계화율을 높일 계획이다.

시 관계자는 "농촌 고령화와 인력 부족으로 농작업의 기계화·자동화 필요성이 커지고 있다"며 "농업인이 체감할 수 있는 첨단장비를 지속적으로 보급해 노동 부담을 줄이고 농업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com