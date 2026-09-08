단양, 유네스코 세계지질공원 국제무대서 존재감…日·말레이시아와 협력

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APGN 총회서 국제 전문가·세계지질공원 교류 확대…교육·관광 분야 협력 추진

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양군이 유네스코 세계지질공원 지정 이후 해외 지질공원과의 교류를 넓히며 국제협력에 본격적으로 나섰다.

8일 단양군에 따르면 김문근 군수를 단장으로 한 '단양 세계지질공원 국제협력단'은 최근 말레이시아 랑카위에서 열린 제9회 아시아태평양 세계지질공원 네트워크(APGN) 총회에 참석했다.

말레이시아에서 열리는 APGN 총회에 참석한 김문근(왼쪽서 세 번째) 단양군수. [사진=단양군] 2026.09.08 choys2299@newspim.com

국제협력단은 세계지질공원 관계자와 전문가들을 만나 지질유산 보전과 교육, 지속가능한 관광 분야의 협력 방안을 논의했다.

특히 세계지질공원 분야 국제 전문가인 Guy Martini가 단양 유네스코 세계지질공원의 국제교류 자문위원으로 참여하기로 하면서 해외 지질공원과의 교류를 위한 전문 자문 기반도 마련했다.

일본 세계지질공원 관계자들과는 초등학생 대상 교육교류와 공동 프로그램 추진 방안을 협의했다.

단양군은 세계지질공원을 학생들의 '교실 밖 배움터'로 활용해 지질유산과 자연·문화를 체험하는 국제 교육교류로 확대할 계획이다.

총회 현장에서는 홍보부스를 운영하며 단양의 석회암 카르스트 지형과 주요 지질명소, 자연·문화자원을 소개했다.

김문근 군수는 "이번 총회를 통해 단양 세계지질공원이 나아갈 방향과 다양한 아이디어를 얻었다"며 "지질 분야를 넘어 문화·관광·교육 등 다양한 분야에서 실질적인 국제협력 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com