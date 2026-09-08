신안군 증도에 2000명 몰렸다…'체류형 관광' 입증

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'THE GRATEFUL CAMP 2026' 성료…3박4일 축제

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군 증도가 음악과 캠핑을 결합한 체류형 관광지로서 가능성을 확인했다.

신안군은 지난 3일부터 6일까지 증도면 짱뚱어해수욕장 일원에서 열린 부티크 페스티벌 'THE GRATEFUL CAMP 2026'에 2000여 명이 참여하며 성황리에 마무리됐다고 8일 밝혔다.

THE GRATEFUL CAMP 2026. [사진=신안군] 2026.09.08 ej7648@newspim.com

올해 5회째를 맞은 TGC는 베리하이가 주최한 행사로 음악 공연에 캠핑과 웰니스 프로그램을 결합한 3박4일 체류형 축제다. 공연만 관람하고 떠나는 기존 축제와 달리 관광객이 현장에 머물며 지역의 자연과 문화를 함께 즐기는 방식으로 운영됐다.

이번 행사에는 스페셜 티켓과 1박2일권 및 2박3일권 구매객과 초청객 등 2000여 명이 참여했다. 특히 이 가운데 748명이 행사장에 마련된 캠프 사이트에서 직접 숙박하며 증도에 머물렀다.

캠핑 참가자들은 낮에는 공연과 에어로빅 및 요가 등 프로그램에 참여하고 저녁에는 음악과 자연을 즐겼다. 포트럭 파티와 운동회 등 관객 참여형 콘텐츠도 마련돼 단순한 공연 관람을 넘어 먹고 쉬고 교류하는 축제 경험을 제공했다.

특히 바다와 갯벌 그리고 일몰 등 증도의 자연경관을 음악과 캠핑 콘텐츠에 접목해 지역의 관광자원을 체류형 프로그램으로 확장했다는 평가다.

김태성 신안군수는 "관광객이 잠시 들렀다 떠나는 방식에서 벗어나 지역에 머물며 자연과 문화와 사람을 함께 경험하는 체류형 관광의 사례"라며 "신안만의 자연환경과 콘텐츠를 연계해 체류 시간을 늘리고 다시 찾고 싶은 고품격 관광지로 만들어가겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com