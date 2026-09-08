BTS 정국 '스틸 위드 유', 스포티파이 5억 스트리밍…솔로 통산 6번째

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡이 5억 스트리밍을 돌파했다.

지난 6일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 정국의 자작곡 '스틸 위드 유(Still With You)'가 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단 정국. [사진=빅히트뮤직] 2026.07.27 alice09@newspim.com

이로써 정국은 '세븐(Seven)', '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)', 찰리 푸스와 협업한 '레프트 앤드 라이트(Left and Right)', '3D', '드리머스(Dreamers)'에 이은 통산 6번째 5억 스트리밍 작품을 보유하게 됐다. 가장 먼저 5억 고지에 도달했던 '세븐'은 현재 30억 스트리밍을 넘었다.

지난 2020년 6월 발표된 '스틸 위드 유'는 정국이 데뷔 7주년을 앞두고 글로벌 음악 플랫폼 사운드클라우드에서 무료 음원 형태로 최초 공개했던 자작곡이다.

이후 2023년 7월 정식 음원으로 발매됐고 같은 해 7월 15일 자 미국 빌보드 차트에서 '글로벌(미국 제외)' 33위, '글로벌 200' 62위에 올랐다. 이와 함께 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 등 전 세계 83개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 싹쓸이했다.

정국이 2023년 7월 공개한 '세븐'은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100', '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)'에서 1위를 차지했다. 정국은 세 차트를 동시 석권한 최초의 K팝 솔로 가수가 됐다. 아울러 스포티파이에서 10억 재생 수를 넘긴 4곡을 보유하고 있으며 이 역시 한국 솔로 가수 중 최다 기록이다.

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