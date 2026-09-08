충북 영재 20명, 영국·스웨덴·덴마크서 '노벨 프로젝트'

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지역 영재 학생들이 영국과 스웨덴, 덴마크를 찾아 과학·교육·문화 현장을 체험하고 글로벌 역량을 키우는 국외 프로젝트에 나선다.

충북도교육청은 8일부터 18일까지 9박 11일 일정으로 '2026 충북 영재 노벨 프로젝트' 국외 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

충북 영재 노벨 프로젝트.[사진=충북교육청] 2026.09.08 baek3413@newspim.com

이번 프로그램에는 도내 영재교육기관에서 선발된 학생 20명과 지도교사 5명, 교육청 인솔진 3명 등 28명이 참여한다.

학생들은 5개 팀으로 나뉘어 수학 모델링과 메이커 활동, 과학 탐구 등을 주제로 현지 탐방과 교류 활동을 진행한다.

영국에서는 옥스퍼드대와 보드레이안도서관, 런던과학박물관, 그리니치천문대 등을 방문하고 스웨덴에서는 노벨박물관과 웁살라대, 스톡홀름시청 등을 찾아 노벨상과 과학·학문의 발전 과정을 살펴본다.

또 영국 탬즈 크리스천 스쿨과 스웨덴 삼스콜라를 방문해 현지 학생들과 수업을 나누며 교육·문화 교류에도 나선다.

스웨덴에서는 구윤진 스칸디나비아한인과학기술자협회 부회장의 과학기술 특강을 통해 글로벌 과학기술 변화와 미래 진로를 탐색한다.

덴마크에서는 크론보르성과 코펜하겐 뉘하운 등을 둘러보며 역사와 문화, 과학을 연계한 탐구 활동을 벌인다.

충북교육청은 학생들의 주도적인 활동을 지원하기 위해 지난 6월부터 세 차례 사전연수를 진행했다.

윤건영 교육감은 이날 출발에 앞서 학생들을 만나 "끊임없는 질문과 도전으로 새로운 길을 열어온 노벨상 수상자들처럼 세계를 바라보는 안목을 넓히고 새로운 배움을 찾아달라"고 당부했다.

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