뉴비트, 12월 데뷔 첫 유럽투어 개최…글로벌 행보 박차

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴비트가 데뷔 후 처음으로 유럽 투어를 개최한다.

뉴비트는 지난 7일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 12월 첫 유럽 투어 '브레이크 더 사운드(BREAK THE SOUND)' 개최 소식을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴비트. [사진=비트인터렉티브] 2026.09.08 alice09@newspim.com

이번 유럽 투어는 뉴비트가 가요계 데뷔 이후 처음으로 진행하는 유럽 공연이다. 뉴비트는 투어 타이틀인 '브레이크 더 사운드'에 걸맞게 한층 완성도 높은 무대와 독보적인 퍼포먼스를 선사하며 현지 팬들을 사로잡을 예정이다.

2024년 3월 정규 1집 '러 앤드 래드(RAW AND RAD)'로 데뷔한 뉴비트는 그동안 국내외를 오가며 눈부신 성장을 보여줬다.

음원 차트에서의 활약도 돋보였다. 미니 1집 '라우더 댄 에버(LOUDER THAN EVER)'의 타이틀곡 '룩 소 굿(Look So Good)'으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 차트 정상에 올랐다. 이 곡은 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈 차트에서 유럽 주요국을 포함한 총 7개국 차트에 진입했으며, 미국 음악 플랫폼 지니어스 팝 주간 차트에서는 당시 국내 K팝 가수 중 유일하게 이름을 올리기도 했다.

뉴비트는 이 기세에 힘입어 지난 1월 서울 단독 콘서트를 매진시킨데 이어 수원, 대전, 대구, 부산을 도는 첫 전국 투어를 성공적으로 마쳤다. 이 투어를 통해 1000명의 관객을 직접 만나는 미션을 완수하고 1000만 원 기부 공약을 이행하며 훈훈함을 더했다.

뉴비트는 추후 공식 SNS를 통해 유럽 투어의 상세 일정과 개최 도시, 티켓 예매 정보 등을 순차적으로 공개할 예정이다.

alice09@newspim.com