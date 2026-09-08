엔하이픈 '블러드 사가', 베를린·런던 공연 추가 개최…총 37회 공연

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔하이픈 월드투어 '블러드 사가(BLOOD SAGA)'의 베를린, 런던 공연 추가 회차가 결정됐다.

엔하이픈은 8일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스 커뮤니티에 월드투어 '블러드 사가'의 회차 추가 공지를 게재했다. 이들은 내년 3월 6일 베를린, 8일 런던에서 하루 더 공연을 연다.

엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키). [사진 = 뉴스핌DB]

이로써 엔하이픈은 '블러드 사가'로 자체 최대 규모 월드투어 기록을 새로 쓰며 전 세계 22개 도시에서 총 37회에 걸친 공연을 치르게 됐다.

투어는 국내외 팬들의 열띤 호응 속에 순조롭게 진행되고 있다. 이들은 지난 5월 투어의 포문을 연 서울 공연과 8월 부산 공연 모두 선예매 오픈과 동시에 전석 매진시켰다.

북남미 투어는 총 19만 3000여 관객을 끌어모으며 엔하이픈의 한층 확장된 인기를 실감케 했다. 이번 투어를 통해 라틴 아메리카에 처음 입성한 이들은 상파울루에서 4만 1천 석 규모의 스타디움 공연을 '완판'시켰고, 당초 1회 예정이었던 멕시코시티 공연을 총 3회로 확대하는 등 막강한 티켓 파워를 입증한 바 있다.

미니 8집 '더 신: 블리스(THE SIN : BLISS)'의 공식 활동을 마친 엔하이픈은 오는 9일 방송되는 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언' 스페셜 무대로 엔진을 다시 만난다. 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'로 음악방송 총 6관왕과 데뷔 첫 그랜드 슬램을 달성하게 해 준 팬덤 엔진에게 감사한 마음을 담아 특별한 선물을 전할 예정이다.

alice09@newspim.com