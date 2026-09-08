调查：韩国青年过半数经历"职业倦怠"

纽斯频通讯社首尔9月8日电 韩国全国经济人联合会7日发布的一项分析报告显示，韩国失业青年的"职业倦怠"经历率为52.7%，约为就业青年（32.4%）的1.6倍。其中，求职时间超过1年的失业青年中，职业倦怠经历率达到61.8%。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

报告基于韩国国务调整室《2024年青年生活实态调查》微观数据进行分析后得出。

分析显示，不同就业形式的青年职业倦怠经历率也存在明显差异。临时、日薪制青年的职业倦怠经历率为41.1%，约为正式雇员青年的1.4倍，后者为29.6%。

职业倦怠的主要原因也因就业状态不同而有所差异。在失业青年中，68.4%的人将"职业发展焦虑"列为最大原因，其次为"对工作产生怀疑"（9.9%）和"工作与生活失衡"（7.1%）。

在临时、日薪制青年中，"职业发展焦虑"同样是最主要原因，占57.0%。正式雇员青年的原因则相对分散，包括"工作负担过重"（23.2%）、"职业发展焦虑"（20.5%）和"对工作产生怀疑"（19.9%）等。

报告还显示，青年在就业过程中对经济支持、职业培训等存在需求。在因职业发展焦虑经历职业倦怠的失业青年中，36.3%表示需要就业准备费用支持，23.3%需要职业培训，20.5%需要就业咨询服务。

韩国全国经济人联合会指出，韩国职业培训与实际工作岗位之间的衔接仍不充分。2024年，韩国全部职业培训支出中用于现场职业培训的比例为1.5%，明显低于经济合作与发展组织（OECD）31个成员国11.7%的平均水平。

韩国全国经济人联合会表示，应提高就业准备费用支持、就业咨询等就业服务的可及性和实效性，让青年能够切实获得帮助，同时加强对企业现场培训的支持，提高职业培训与实际工作岗位之间的衔接。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社