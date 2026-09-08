'WNBA 가드' 박지현, 글로벌 농구리그 '프로젝트 B' 합류

내년 1월 서울서 첫 출범...박지현 "고향 서울서 시작해 특별"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자농구의 간판가드 박지현(LA 스파크스)이 2027년 출범하는 신개념 글로벌 프로농구 리그 '프로젝트 B(Project B)'에 합류해 전 세계를 무대로 활약한다.

프로젝트 B 측은 8일 박지현의 공식 로스터 합류 소식을 발표했다. 이와 함께 첫 공식 일정이 될 트레이닝 캠프를 2027년 1월 6일부터 12일까지 서울 강남구 파크 하얏트 서울에서 개최한다고 전했다. 전 세계에서 모인 정상급 선수들과 코칭스태프가 서울을 거점으로 삼아 2027년 첫 시즌을 위한 준비에 돌입한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자농구의 간판가드 박지현. [사진=FIBA] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

싱가포르에 본부를 둔 프로젝트 B는 스카이프 공동 창업자 제프 프렌티스와 IT 공룡 임원 출신 그레이디 버넷이 설립한 글로벌 투어형 리그다. NBA 스타 러셀 웨스트브룩이 창립 멤버로 합류했고 테니스 전설 노바크 조코비치가 투자자 겸 고문으로 참여해 큰 화제를 모았다. 기존 연고지 리그 방식에서 벗어나 6개 팀이 아시아, 유럽, 미주 주요 도시를 돌며 2주 단위 토너먼트를 치르는 순회형 구조로 운영된다. 선수들이 리그의 주주로 참여하는 선수 중심 구조도 특징이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자농구의 간판가드 박지현. [사진=FIBA] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

WNBA 정규시즌을 누비는 박지현은 호주, 뉴질랜드, 스페인을 거치며 끊임없이 세계 무대에 도전해 왔다. WKBL 신세계와 신한은행에서 외국선수로 활약했던 엘레나 비어드 프로젝트 B 최고농구책임자는 "박지현은 끊임없이 세계 최고 무대에 도전해 기량을 끌어올린 선수"라며 "프로젝트 B가 추구하는 방향성에 꼭 필요한 인재"라고 극찬했다.

현재 2026 FIBA 여자농구 월드컵 대표팀에 소집된 박지현은 "고향인 서울에서 트레이닝 캠프가 열려 더욱 특별하다"라며 "세계적인 동료들에게 한국의 에너지와 문화, 뜨거운 농구 열정을 선보이겠다"라고 소감을 밝혔다.

psoq1337@newspim.com