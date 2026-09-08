수지·이진욱 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임', 12월 개봉

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백영옥 작가 동명 소설 원작

포스터·런칭 예고편 공개…임선애 감독 연출

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'이 오는 12월 개봉을 확정하고 포스터와 런칭 예고편을 공개했다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임' 포스터[사진=컴투스엔/바이포엠스튜디오] 2026.09.08 taeyi427@newspim.com

'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 실연 후에도 이별을 끝내지 못한 승무원 사강과 컨설턴트 지훈이 조찬모임에서 뒤바뀐 '실연 기념품'의 주인을 찾아가며 자신의 이별을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 수지가 사강 역을, 이진욱이 지훈 역을 맡았다.

공개된 포스터에는 사강과 지훈의 모습과 함께 '끝났지만, 끝내고 싶어'라는 문구가 담겼다.

런칭 예고편은 사강의 내레이션을 시작으로 두 인물이 과거 연인과 보낸 시간과 이별 이후의 모습을 보여준다. 이어 지훈이 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'을 찾는 장면과 사강과 지훈이 모임에서 만나게 되는 과정이 담겼다.

영화는 2012년 출간된 백영옥 작가의 동명 소설을 원작으로 한다. 실연의 상처를 안고 조찬모임에 참석한 사람들이 각자의 '실연 기념품'을 교환하면서 상실과 이별을 받아들이는 과정을 다룬다.

연출은 영화 '69세', '세기말의 사랑'의 임선애 감독이 맡았다.

'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 오는 12월 극장에서 개봉할 예정이다.

taeyi427@newspim.com