[MLB] 루사르도 12K 완봉쇼에...김하성, 3타수 무안타 침묵

3경기 연속 무안타 타율 0.110...애틀랜타, 필라델피아에 0-1 완봉패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 강속구에 막혀 방망이가 다시 차갑게 식었다.

김하성은 8일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2026 메이저리그 필라델피아 필리스와의 원정 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 최근 3경기 연속 무안타 늪에 빠진 김하성의 시즌 타율은 0.113에서 0.110(100타수 11안타)까지 떨어지며 1할대 붕괴 위기에 몰렸다.

상대 선발 좌완 헤수스 루사르도의 압도적인 투구에 완전히 꽁꽁 묶였다. 김하성은 0-0으로 맞선 3회초 1사 1루 첫 타석에서 154.7km 높은 포심 패스트볼에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 6회초 선두 타자로 나선 두 번째 타석에서도 풀카운트 승부 끝에 156.3km 하이패스트볼에 헛스윙 삼진을 당했다. 0-1로 뒤진 9회초 마지막 타석 역시 선두 타자로 등장했으나 157km 패스트볼을 때려 중견수 뜬공으로 돌아섰다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김하성이 8일(한국시간) 필라델피아 필리스와의 원정 경기 5회 브랜던 마시를 태그 아웃시키고 있다. 2026.9.3 psoq1337@newspim.com

명품 투수전으로 전개된 이날 경기는 한 방으로 승부가 갈렸다. 필라델피아는 0-0이던 8회말 2사 후 터진 카일 슈와버의 시즌 43호 결승 솔로 홈런을 앞세워 1-0 짜릿한 승리를 거뒀다. 필라델피아 선발 루사르도는 9이닝 동안 단 2개 안타와 1개 볼넷만 내주고 삼진 12개를 솎아내는 완벽한 투구로 시즌 14승(5패)째를 완봉승으로 장식했다. 애틀랜타 선발 그랜트 홈스는 6이닝 3피안타 6탈삼진 무실점으로 호투했으나 타선의 득점 지원을 받지 못해 승리가 무산됐다.

내셔널리그(NL) 동부지구 선두 애틀랜타(85승 59패)는 2위 필라델피아와 원정 4연전을 2승 2패로 마감하며 4경기 승차를 유지했다. 애틀랜타는 9일부터 아메리칸리그 동부지구 1위 탬파베이 레이스를 홈으로 불러들여 3연전을 치른다.

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