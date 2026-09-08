三星和LG面临中国车用OLED成本挑战 技术优势成关键

纽斯频通讯社首尔9月8日电 韩国三星显示和乐金显示（LG Display）目前主导的车载有机发光二极管（OLED）市场，预计自2028年前后将面临中国面板企业成本竞争加剧的局面。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据市场调查机构Omdia于7日发布的数据，韩国是除中国以外唯一拥有车载OLED生产基础的国家。三星显示去年占车载OLED出货量70%以上，继续保持市场领先地位；乐金显示则随着新项目扩大量产，预计今年市场份额将提升至约18%。

分析认为，京东方（BOE）、华星光电（CSOT）和维信诺等主要中国面板企业正在扩大第8代OLED生产线投资，面向笔记本电脑、平板电脑等中大型IT产品市场。随着这些新产线投入运营，部分原由第6代OLED生产线承担的IT产品产能可能转移至第8代产线，从而释放第6代生产线的产能，为扩大车载OLED生产创造条件。

与此同时，2020年前后投入运营的部分第6代OLED设备预计将在2028年前后完成折旧。设备折旧完成后，相关企业的固定成本和设备投资成本负担将有所下降。在产能利用空间增加和成本下降的双重因素作用下，中国企业的车载OLED价格竞争力有望进一步提高。

Omdia预计，这一变化可能加剧车载OLED市场的价格竞争。

车载OLED具有画质清晰、可实现多种形态设计等特点，但价格较高一直是其扩大应用的重要制约因素。Omdia数据显示，随着供应商数量增加，车载OLED价格较两年前已下降15%至20%，但目前仍高于LCD。部分对成本较为敏感的中国汽车制造商因此选择全阵列局部调光（FALD）LCD或普通LCD。

中国企业目前已凭借LCD扩大在全球车载显示市场的影响力。数据显示，中国面板企业在全球车载显示出货量中的份额已从2019年的28.1%升至2025年的56.6%，提高了一倍以上，预计2026年下半年将达到65.2%。

随着中国企业进一步扩大OLED产能并提升成本竞争力，车载OLED市场竞争预计将进一步升温。三星显示和乐金显示正通过车载专用技术和客户供应链优势寻求保持竞争力。

业内人士表示，预计2028年前后车载OLED市场规模将进一步扩大，同时中国企业的成本竞争力也将有所提升。三星显示和乐金显示能否在抢占新增市场的同时保持技术优势，将成为影响未来车载OLED市场竞争格局的重要因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社