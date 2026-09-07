군포시, 내달 1일 마을버스 요금 100원 인상...시내버스와 동일

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일반인 교통카드 기준 1550원→1650원 조정, 청소년·어린이도 상향

유류비·인건비 상승 및 인력난 심화에 운영 안정화 차원 결단

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 10월 1일 첫차부터 마을버스 요금을 일반인(교통카드 기준) 100원 인상한다고 7일 밝혔다.

군포공영버스차고지 전경. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 요금 조정은 유류비와 인건비 등 운송원가 상승과 함께 시내버스 공공관리제 시행 이후 심화한 마을버스 업계의 인력난과 경영난을 해소하기 위해 추진됐다.

시는 지난 8월 28일 소비자정책심의위원회를 열고 요금 인상안을 최종 의결했다. 이에 따라 교통카드 기준 요금은 ▲ 일반인 1550원에서 1650원 ▲ 청소년 1090원에서 1160원 ▲ 어린이 780원에서 830원으로 각각 인상된다.

조정된 군포시 마을버스 요금은 시내버스 기본요금(1650원)과 같아진다.

수도권 통합환승할인제도에 따라 시내버스로 환승하는 이용객은 시내버스 요금을 기준으로 부과돼 실질적인 추가 부담이 없다. 반면 운송기관 간 환승 수익 배분액은 늘어나 마을버스 업체의 재정 안정에 기여할 전망이다.

시 관계자는 "인근 지자체에 비해 시민 부담을 고려해 그동안 인상을 유보해 왔다"며 "이번 요금 조정을 통해 운송업체의 재정을 안정화하고 종사자 처우를 개선해 안정적인 노선 운영과 대중교통 서비스 품질 향상을 이끌어내겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com