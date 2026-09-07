군포시, 경기도 '청년친화도시' 평가서 상위 5개 기초지자체에 선정

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2년 연속 경기도 상위권 지정...국무조정실 최종 지정 도전 자격 확보

청년이 직접 결정하는 '청년친화도시 거버넌스' 구축 계획으로 우수 평가

한대희 시장 "청년이 도시 전환 공동결정자 되는 '청년주권도시' 실현할 것"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 경기도 '청년친화도시' 평가에서 상위 5개 기초자치단체에 선정됐다고 7일 밝혔다.

군포시청 전경. [사진=군포시]

시에 따르면 지난해 상위 3개 지자체에 지정된 데 이어 2년 연속 상위권에 오르는 성과다. 이번 평가 결과에 따라 군포시는 향후 국무조정실의 최종 서면·발표·현장 평가를 거쳐 청년친화도시 지정에 도전하게 된다.

청년친화도시는 청년의 지역 정책 참여와 삶의 질 향상을 위해 국무조정실이 지정 및 운영하는 제도로 최종 선정되는 3개 지자체는 2년간 총 5억 원의 국비와 행정 지원을 받는다.

군포시는 정책의 제안부터 결정 환류에 이르는 전 과정에 청년이 직접 참여하는 '청년친화도시 거버넌스' 조성 계획을 수립해 높은 평가를 받았다.

앞서 군포시는 민선 7기 1호 결재로 '청년주권실'을 신설해 추진 기반을 마련했다. 또한 최근 3년간 청년 예산을 15.2% 증액하고 중앙부처 청년정책 공모사업에 다수 선정되는 등 성과를 쌓아왔다.

현재 시는 '제2차 군포시 청년정책 기본계획(2025~2029)'을 바탕으로 참여권리, 일자리, 주거, 교육문화, 복지 등 5개 분야 47개 추진 과제를 시행 중이다.

한대희 군포시장은 "군포시는 산업·주거·생활공간을 동시에 재편하는 대전환기를 맞고 있으며, 이는 청년과 함께 설계하는 기회가 될 것"이라며 "청년이 도시 전환의 공동결정자가 되는 전국 최초의 '청년주권도시'를 실현하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com