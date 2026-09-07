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안양시 '안양건축문화제' 성황리 종료...시민 4300여 명 방문

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AI 핵심 요약

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  • 안양시가 7일 2026 안양건축문화제를 성황리에 마쳤다.
  • 엿새간 김중업건축박물관서 4300여 명이 찾았다.
  • 전시·체험·강연 열고 시민 참여형 축제로 꾸몄다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1일~6일 김중업건축박물관서 개최...'건축, 사람과 공간을 잇다' 주제
최대호 시장 "청년들의 창의적 시선서 안양의 미래 도시공간 가능성 확인"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 안양지역건축사회와 공동 개최한 '2026 안양건축문화제'가 시민 4300여 명의 방문 속에 6일간의 일정을 마치고 성황리에 막을 내렸다고 7일 밝혔다.

최대호 안양시장(왼쪽)이 2일 2026 안양건축문화제가 열리고 있는 김중업건축박물관에 방문해 작품을 관람하고 있다. [사진=안양시]

시에 따르면 '건축, 사람과 공간을 잇다'를 주제로 지난 1일부터 6일까지 엿새간 김중업건축박물관 일원에서 열린 이번 문화제는 전시, 답사, 강연, 체험 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

전시장에는 건축사 작품전과 특수학교 학생들의 건축물 그리기 작품과 역대 최대 출품작이 접수된 대학생부 공모전 수상작들이 공개됐다.

최대호 안양시장(왼쪽 5번째)을 비롯한 관계자들이 2026 안양건축문화제가 열리고 있는 김중업건축박물관의 특별전시관 앞에서 2일 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

올해 안양시 건축문화상 '아름다운 건축물' 부문 대상은 언약감리교회를 건축한 정주건축연구소(설계)와 지우종합건설(시공)이 차지했다.

행사 기간 '건축 골든벨', '3D 건축물 만들기', '건축문화답사' 등 시민들이 직접 참여하는 프로그램이 운영돼 어린이와 가족 단위 방문객들의 호응을 얻었다.

한 시민이 김중업건축박물관에서 열린 2026 안양건축문화제에 참석해 작품을 관람하고 있다. [사진=안양시]

이와 함께 건축인들을 위한 '인공지능(AI) 시대 건축사 실전 활용 전략 교육'과 도시재생 전문 강연도 함께 개최됐다.

최대호 안양시장은 "익숙한 도시공간을 청년 세대만의 새로운 시각으로 재해석한 작품들에서 안양의 미래 도시공간 가능성을 볼 수 있었다"며 "앞으로도 사람과 공간 도시가 자연스럽게 연결되는 건축문화를 만들어가겠다"고 전했다.

5일 김중업건축박물관에서 열린 2026 안양건축문화제 개막식에서 이계삼 안양시 부시장(왼쪽 여덟번째) 등 주요인사가 참석한 가운데 테이프 컷팅식을 진행하고 있다. [사진=안양시]

1141world@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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