82메이저, '히트'로 음반·음원 커리어 하이…컴백 1주차 활동 성료

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 새 싱글 '히트(HEAT)'로 커리어 하이를 달성했다.

그룹 82메이저는 지난 1일 두 번째 싱글 '히트'를 발매하고 각종 음악 방송과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 팬들과 만나며 컴백 1주 차 활동을 화려하게 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저. [사진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.09.04 alice09@newspim.com

82메이저는 점차 고조되는 에너지와 폭발하는 순간의 열기를 담은 두 번째 싱글 '히트'로 컴백해 음반과 음원 차트에서 자체 최고 성적을 거뒀다.

먼저 '히트'는 발매 첫 날 한터차트 일간 음반 판매량 6만 1220장을 기록하며 1위에 올랐고, 지난 5일엔 발매 5일 만에 초동 판매량 약 13만,089장을 기록하며 '커리어 하이'를 달성했다.

타이틀곡 '라이크 파이어(Like Fire)'는 발매 직후 멜론 핫 100 차트 64위에 올라 최고 성적을 기록한 데 이어, 지난 4일에는 데뷔 이후 처음으로 벅스 실시간 톱100 차트 1위에 이름을 올렸다. 또 스페인 아이튠즈 3위 진입을 비롯해 독일, 영국, 호주, 캐나다 등 글로벌 K팝 차트 상위권에 안착하고 중국 왕이뮤직 차트에도 진입하는 등 국내외에서 뜨거운 호응을 얻었다.

82메이저는 각종 음악 방송과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어간다.

alice09@newspim.com