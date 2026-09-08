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대자보에 집회까지…대학가로 번지는 호르무즈 파병 반대 여론

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  • 정부의 호르무즈 해협 파병 검토에 대학가가 반대했다.
  • 진보대학생넷은 7일부터 11일까지 17개 대학서 시위했다.
  • 경실련·참여연대도 파병은 침략전쟁 가담이라 비판했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 호르무즈 해협에 군 자산 파견 검토…청년층 반대 목소리
'호르무즈 파병' 검토에 대학가 '술렁'…대자보에 피켓 시위까지

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 정부가 호르무즈 해협 파병을 검토하는 가운데 시민단체에 이어 대학가에서도 반대 목소리가 잇따르고 있다. 

8일 대학가에 따르면 진보대학생넷은 지난 7일부터 오는 11일까지 강원대 등 5개 거점 국립대와 경희대·고려대·동국대 등 사립대를 포함한 전국 17개 대학가에서 대자보 부착과 1인 피켓 시위를 한다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

파병을 반대하는 청년 집회도 개최됐다. 경기청년연대와 다만세 2030 등은 전날 저녁 서울 지하철 5호선 광화문역 일대에서 '호르무즈 파병 절대 반대 청년학생 긴급 집회'를 열었다.

대학생 단체뿐 아니라 군 복무를 앞두거나 전역한 대학생 중심으로 파병 반대 목소리도 나오고 있다. 

군 입대를 앞둔 대학교 1학년인 A(20) 씨는 "과거에는 부강한 강대국이 되고 전쟁을 통해서 우리나라가 더 많은 자원이나 더 많은 영역을 가질 수 있다면 해도 된다라는 기성세대들의 생각이 있었다면 청년 세대는 관심이 없다"며 "또래 세대들은 군대에 가지 않는 게 가장 중요하고 그렇게 되지 않으려면 전쟁을 하지 말아야 된다라는 태도가 과반을 넘고 있는 것 같다"고 설명했다.

A씨는 이어 "침략 전쟁이기 때문에 파병하는 것 자체가 위협적인 요소가 있을 수 있다라는 생각이 든다"고 덧붙였다.

파병 문제를 넘어 전쟁에 반대하는 목소리도 나오고 있다. 한국외국어대학교에 재학 중인 4학년 A(23·여)씨는 "대학가에서는 전쟁은 하면 안 된다는 분위기로 기울고 있다"며 "호르무즈 해협 파병 이전 애초에 전쟁은 절대 일어나서는 안 된다가 깔려 있다"고 말했다.

​이어 "러시아-우크라이나 전쟁에서 참혹한 풍경을 사회관계망서비스(SNS)를 통해 접하고 전쟁이 정치인들 체스판이라는 생각하는 경향이 심해졌다"며 "'전쟁을 하면 안 된다'가 청년 세대의 깔려 있는 생각"이라고 설명했다.

한편 시민단체도 호르무즈 파병 검토에 반발하고 있다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 지난 4일 낸 성명에서 "군 병력이 현지 작전에 투입되면 한국은 단순한 선박 보호국이 아니라 군사작전의 참가국으로 인식될 수 있다"며 "정부가 우선 할 일은 휴전과 긴장 완화를 위한 외교적 노력과 민간선박 안전대책을 마련하는 것"이라고 강조했다.

참여연대도 논평을 내고 "우리 헌법 제5조는 '대한민국은 국제평화유지에 기여하고 침략적 전쟁을 부인한다'고 규정한다"며 "미국의 대이란전에 군을 파병하는 것은 명백히 침략전쟁에 가담하는 것"이라며 비판했다.

yuniya@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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