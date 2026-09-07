김다현, '여수세계섬박람회' 헌정곡 '여수 사랑가' 발표…"대박 기원"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 김다현이 '2026 여수세계섬박람회'의 성공 개최를 기원하는 헌정곡을 발표해 이목을 끌고 있다.

김다현은 지난 4일 각종 온라인 음원사이트를 통해 '여수 사랑가' 발매했다. 김다현은 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 9월 4일부터 61일간 여수에서 펼쳐지는 여수세계섬박람회 홍보대사로 활약 중이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 김다현. [사진=현컴퍼니] 2026.09.07 alice09@newspim.com

최영숙 작사, 조성호 작곡으로 만들어진 이 노래는 아름다운 섬과 바다의 도시 여수를 배경으로 그곳에서 피어나는 사랑과 인연, 그리고 낭만을 노래했다.

동백꽃 피어나는 오동도와 금오도 비렁길, 거문도와 백도, 밤바다를 밝히는 돌산대교 등 여수의 대표적인 명소를 가사에 담아 아름다운 풍경과 여수만의 정서를 한 폭의 그림처럼 그려냈다.

특히 '바다와 섬에 피어난 우리 사랑 여수'라는 메시지를 통해 바다와 섬이 어우러진 여수의 낭만과 아름다움을 따뜻하게 표현했으며, 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 친숙한 후렴구로 대중성과 흥겨움을 더했다.

국악을 기반으로 한 가수 김다현 만의 섬세한 감성과 힘 있는 가창력이 곡의 매력을 한층 끌어올리며, 여수를 찾는 이들에게 아름다운 추억과 낭만을 선사할 것으로 기대된다.

김다현은 소속사르 통해 "제가 어려서 부터 우리 가족은 산과 바다를 많이 다니며 대한민국의 자연 경관의 아름다움을 잘 알고 있다"라며 "2026여수세계섬박람회 홍보대사로서 대회의 성공 개최와 대박을 기원하면서 만든 곡으로 365개의 아름답고 장엄한 섬이 있는 낭만 여수의 매력과 특색을 곡에 담았다"고 신곡 '여수 사랑가'에 대한 심경을 밝혔다.

김다현은 최근 정규앨범 4집 '이모티콘'으로 컴백해 전국 축제 초청무대와 방송 활동으로 바쁜 행보를 이어가고 있다.



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