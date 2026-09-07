용인특례시, 21일부터 인플루엔자·코로나19 백신 '무료 접종'

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 겨울철 호흡기 감염병 유행에 대비해 인플루엔자와 코로나19 무료 예방접종을 오는 21일부터 순차적으로 시행한다.

용인시는 생후 6개월부터 청소년, 임신부, 고령층 등을 대상으로 인플루엔자 및 코로나19 무료 예방접종을 실시한다고 7일 밝혔다.

용인특례시 인플루엔자·코로나19 무료 예방접종 안내문.[사진=용인시]

인플루엔자 국가 예방접종은 2026년 9월 21일부터 2027년 4월 30일까지 진행되며 이번 절기부터 어린이 지원 대상이 기존 생후 6개월~13세에서 14세까지로 확대돼 2012년생까지 무료 접종을 받을 수 있다.

연령과 접종 횟수에 따라 인플루엔자 예방접종 시작일은 세분된다.

2회 접종 대상인 어린이와 임신부는 9월 21일부터, 1회 접종 대상 어린이는 9월 28일부터 접종을 받을 수 있다.

만 75세 이상은 10월 12일, 70~74세는 10월 15일, 65~69세는 10월 19일부터 순차적으로 접종이 시작된다.

국가 예방접종 대상에서 제외되는 계층에 대한 시 자체 지원도 이뤄진다.

시는 60~64세, 15~59세 의료급여수급자와 장애인, 출산 후 6개월 미만 산모 등을 대상으로 인플루엔자 예방접종 비용을 시비로 지원한다. 이들에 대한 접종은 10월 26일부터 시작된다.

코로나19 예방접종은 면역저하자와 감염 취약 시설 입원·입소자, 65세 이상 어르신을 대상으로 10월 12일부터 순차 시행된다.

시는 65세 이상 고령층의 경우 인플루엔자와 코로나19 백신의 동시 접종을 권고하고 있다.

국가 예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 받을 수 있으며 접종 가능 의료기관은 용인특례시 보건소 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "인플루엔자와 코로나19는 겨울철 유행 가능성이 높은 호흡기 감염병인 만큼 예방접종을 통한 예방이 중요하다"며 "특히 이번 절기부터 인플루엔자 접종 대상이 14세까지 확대된 만큼 대상자는 접종 일정을 꼼꼼히 확인해 제때 예방접종을 받길 바란다"고 말했다.

seraro@newspim.com