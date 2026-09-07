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李대통령, 마크롱과 '뤼미에르 서밋' 공동의장…한·프 각 5억 유로 영상투자 선포

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  • 이재명 대통령이 7일 마크롱과 뤼미에르 서밋에 참석했다.
  • 한·프는 2027년부터 5년간 각 5억유로 투자하기로 했다.
  • 이 대통령은 K-콘텐츠 창작자 간담회와 협력 논의를 했다.

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세계 문화장관·창작자 200여 명 참석…영화·영상 첫 국제 정상회의
라운드테이블 주재…CJ ENM·네이버·넷플릭스·MPA 참석

[니스=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스에서 열리는 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 공동의장으로 참석한다. 

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 대통령 일정과 행사 주요 내용을 발표했다. 

뤼미에르 서밋에는 세계 각국 문화장관과 국제기구 인사, 영화·영상계 전문가, 감독·배우 등 창작자 200여 명이 참석한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 4월 3일 오전 청와대에서 열린 한·프랑스 정상회담에서 에마뉘엘 마크롱 대통령과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.03 photo@newspim.com

◆한·프 각 5억 유로 투자…'뤼미에르 파트너십' 공동선언

이 대통령은 개막 연설에서 영화·영상 산업의 환경 변화에 대응할 의제를 제시한다. 이어 마크롱 대통령과 함께 2027년부터 5년간 양국이 각각 5억 유로, 약 8000억 원을 자국 영상산업에 투자하는 '글로벌 영화·영상산업 투자협력 이니셔티브'를 선포할 예정이다. 두 나라를 합치면 총 10억 유로 규모다.

약칭 '뤼미에르 파트너십'으로 불리는 이 이니셔티브는 한국 문화체육관광부 장관이 지난 6월 17일 프랑스 문화부 장관에게 추진을 제안하고 프랑스 측이 8월 27일 동의하면서 이날 양국 정상 공동 선언으로 결실을 맺게 됐다.

운영 방식은 참여국이 각자 독립 펀드로 자국 로컬 콘텐츠 기업을 우선 지원한 뒤 공동 제작으로 확장하는 유연한 파트너십 형식이다. 양국은 한·프 선도 모델을 먼저 구축하고 이후 문화 다양성 연대에 뜻을 같이하는 정부·민간 파트너로 참여를 넓히는 단계적·개방적 국제 연대를 지향하기로 했다. 이행 협력을 논의하고 뒷받침할 양국 유관기관 운영협의체도 설치한다.

공동 선언문에서 양 정상은 문화적 표현의 다양성과 창작의 자유가 인류 공동 자산이며 역동적이고 지속가능한 영화·영상산업 생태계가 이를 뒷받침하는 중요한 기반이라는 공통된 견해를 재확인했다. 또 이번 협력이 영화·영상 분야에서 국제 협력의 지평을 넓히는 새로운 출발점이 될 수 있다는 데 인식을 같이 했다.

강 수석대변인은 "국내 영화·영상산업에 대한 과감한 투자를 확대해 창작 생태계에 활력을 불어넣고 K-콘텐츠의 해외 진출을 다변화하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 6일 서울공항에서 프랑스 국빈방문을 위해 공군1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.07 photo@newspim.com

◆이창동·전도연·설경구…K-콘텐츠 창작자 간담회

이 대통령은 개막 연설에 이어 서밋에 초청받은 한국 감독과 배우들과 간담회를 한다. 간담회에는 영화 '박하사탕' '오아시스' 등을 연출한 이창동 감독과 '도라', '다음 소희' 등을 연출한 정주리 감독이 참석한다.

배우로는 드라마 '들쥐'와 영화 '해운대', '실미도'에 출연한 설경구, 영화 '밀양'과 '사마귀'에 출연한 전도연, 영화 '도라'에 출연한 김도연이 자리한다. 넷플릭스에서 인도를 제외한 아시아·태평양 지역 콘텐츠를 총괄하는 김민영 부사장도 함께한다.

이 대통령은 국제 무대에서 활약하는 창작자들을 격려하고 K-콘텐츠의 성공 비결과 현장에서 필요로 하는 의견을 자유로운 분위기 속에서 청취할 예정이다.

간담회 이후 이 대통령과 김혜경 여사는 마크롱 대통령 부부와 서밋 참석자들과 공식 오찬을 함께 한다. 이 대통령은 영화·영상산업 발전에 힘쓰는 참석자들에게 경의를 표하고 다양한 문화적 배경을 지닌 참석자들이 협력해 영상산업의 미래를 함께 밝히자는 메시지를 전할 계획이다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 올해 4월 3일 정상회담을 마친 후 청와대 본관에서 공동언론발표를 하고 있다. [사진=청와대]

◆라운드테이블 주재…"MPA 회원사 연 1조 원 투자에 감사"

공식 오찬 이후 이 대통령은 영화·영상 라운드 테이블을 주재한다. 지역과 글로벌 주체가 지속가능한 상생으로 글로벌 문화산업을 더욱 풍성하게 만들 실질적 협력 방안이 논의 테이블에 오른다. 라운드 테이블에는 시제이 이엔엠(CJ ENM)과 네이버, 넷플릭스, 미국영화협회(MPA), 미디어완(Mediawan) 등 세계 영상·콘텐츠 산업을 이끄는 인사들이 참석한다.

이 대통령은 이어 넷플릭스와 디즈니, 소니, 엔비시(NBC) 유니버설 등 글로벌 박스오피스와 스트리밍 시장을 주도하는 주요 스튜디오·플랫폼 관계자들과 만나 K-콘텐츠 제작을 비롯한 한·미 영상산업 협력 강화 방안을 논의한다. 이 대통령은 미국영화협회 회원사들이 해마다 1조원 이상을 K-콘텐츠에 투자해온 데 감사를 표하고 정부의 전폭적 지원과 함께 지속적인 투자를 당부할 예정이다.

한국 측에서는 한상준 영화진흥위원회 위원장과 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장, 박광수 부산국제영화제 이사장, 이미경 CJ그룹 부회장, 윤상현 CJ ENM 대표, 최주희 티빙 대표, 박준서 에스엘엘(SLL) 대표, 최수연 네이버 대표, 강대현 넥슨 대표 등이 서밋에 참석한다.

the13ook@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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