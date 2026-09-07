동해해경청, '바다안개 예방적 상황관리' 경북권까지 확대

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청이 바다안개로 인한 해양사고를 예방하기 위해 강원권에서 시행해 온 '바다안개 대비 예방적 상황관리 방안'을 경북권까지 확대한다고 7일 밝혔다.

이번 확대 시행은 올해 4월부터 강원권을 중심으로 운영된 예방 체계를 경북 동해안으로 확장해 동해안 전역에서 보다 일관된 바다안개 대응 체계를 구축하기 위한 조치이다.

해무로 좌초된 어선을 구조하고 있다.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

올해 7월 포항 대진항 인근 해상에서는 시계가 확보되지 않은 상태에서 어선이 항구로 오인하고 입항 시도 중 갯바위에 좌초되는 사고가 발생했다. 같은 달 포항 화진해수욕장 인근 해상에서도 모터보트가 짙은 안개 속에서 방향을 잃고 결국 미귀항하는 사고로 이어졌다.

동해해경청은 이 같은 사고들이 "바다안개 정보가 실시간으로 전달됐다면 예방 가능했다"고 강조했다.

동해해경청은 지난 4월 13일부터 강원권을 대상으로 바다안개 예방적 상황관리를 시행해왔다. 기상청 바다안개 예측정보와 현장 관측 정보를 실시간으로 공유하며 시정 악화 정도에 따라 어선과 해양종사자에게 안전정보 제공 및 출항선박 안전관리를 시행해왔다. 그 결과 강원권에서 바다안개로 인한 사고는 현재까지 단 한 건도 발생하지 않았다.

동해해경청은 이 운영체계를 바탕으로 이달부터 경북권까지 확대해 강원과 경북을 포함한 동해안 전 해역에 동일한 바다안개 관리 기준을 적용하기로 했다.

이종욱 동해해경청장 직무대리는 "바다안개와 같은 제한시계 상황에서는 작은 판단 착오가 대형사고로 이어질 수 있다"며 "정확한 바다안개 정보 제공과 선제적 대응을 통해 사고를 현장이 아닌 정보 단계에서 차단하겠다"고 말했다.

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