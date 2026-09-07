과천시 '양성평등주간 기념행사' 개최...시민 참여 축제의 장

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유공자 표창·특별전시 '우리 마을, 양성평등 이야기' 등 진행

신계용 시장 "존중·배려가 실천되는 도시 만드는 데 노력할 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시가 양성평등주간을 맞아 지난 주말 과천중앙공원 분수대 일대에서 '2026 과천시 양성평등주간 기념행사'를 개최했다.

과천시 양성평등주간 기념행사-주제퍼포먼스 기념촬영. [사진=과천시]

7일 과천시에 따르면 시는 '모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게'라는 슬로건으로 열린 이번 행사는 시민들이 일상 속에서 양성평등의 가치를 이해하고 공감할 수 있도록 마련됐다.

기념식에서는 양성평등 실현 유공자 표창과 작품 공모전 시상식이 열렸으며 시민들이 직접 자신의 경험과 생각을 공유하는 '양성평등 이야기(3분 스피치)' 프로그램이 진행됐다.

행사장 내에서는 커피박 화분 꾸미기, 고추장 만들기, 키링 만들기 등 가족 단위 체험 부스와 공연, 캠페인이 다채롭게 운영됐다.

특히 과천의 일상 속 양성평등 모습을 담은 시민 참여형 아카이브 특별전 '우리 마을, 양성평등 이야기'와 '2026년 과천시 양성평등 작품 공모전' 수상작 전시가 마련돼 방문객들의 눈길을 끌었다.

신계용 과천시장 인사말. [사진=과천시]

과천시는 이번 행사가 성별과 세대를 넘어 누구나 자연스럽게 소통하고 양성평등의 의미를 체감하는 축제의 장이 된 것으로 평가했다.

신계용 과천시장은 "양성평등은 우리 모두가 일상에서 누려야 할 기본적인 가치"라며 "서로의 다름을 존중하고 공정한 기회가 주어질 때 시민의 가능성도 커지는 만큼, 일상 곳곳에서 존중과 배려가 실천되는 도시를 만들어가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com