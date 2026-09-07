포천시, '2026 한탄강 가든페스타' 개최

[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 오는 12일부터 11월 1일까지 한탄강 생태경관단지 일원에서 '2026 포천 한탄강 가든페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

포천시 '2026 포천 한탄강 가든페스타' 홍보물. [사진=포천시]

올해 가든페스타는 단순 관람 위주의 꽃 축제를 넘어 가을 정원과 한탄강의 자연 속에서 천천히 걷고 쉬며 머무는 여행 콘셉트로 기획됐다. 방문객들이 일상에서 벗어나 여유를 즐길 수 있는 체류형 축제를 지향한다는 설명이다.

이번 행사는 계절의 아름다움을 느낄 수 있는 가을꽃정원이 조성돼 관람객을 맞는다. 꽃과 식물이 어우러진 정원 공간을 거닐며 가을 풍경을 감상할 수 있도록 구성했다고 전했다. 지역 작가들이 참여한 주제정원과 파파야·바나나 등 이색적인 열대식물을 전시하는 열대정원도 마련돼 색다른 정원 풍경을 제공한다는 설명이다.

시는 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램으로 '마이애니멀스토리(in) 평강랜드'와 협업해 테디베어 소, 보어염소, 양, 기니피그, 토끼 등 동물을 가까이에서 만날 수 있는 체험 공간을 선보이며 동물들과 함께 사진을 찍고 직접 먹이를 주는 프로그램을 통해 어린이들에게 특별한 추억을 제공한다는 계획이다.

봄 시즌에 이어 가을에도 '뽀로로와 친구들' 포토존이 운영된다. 인기 캐릭터와 함께 사진을 찍으며 가족과의 소중한 순간을 기록할 수 있도록 했다고 설명했다.

한탄강 자연 경관을 역동적으로 즐길 수 있는 프로그램으로 방문객들은 연날리기, 대형 체스, 블록성 만들기, 분필 예술 등 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있으며 전기자전거를 이용해 한탄강 일대를 둘러보며 주변 경관을 여유롭게 감상할 수 있다고 전했다.

와이(Y)형 출렁다리는 축제의 또 다른 포인트다. 이곳에서 한탄강의 탁 트인 절경을 한눈에 바라볼 수 있어 가을철 아름다운 자연을 만끽할 수 있는 명소로 자리매김할 것으로 시는 기대하고 있다.

주말에는 어쿠스틱 음악과 마술 공연 등이 가을 정원과 한탄강 풍경과 어우러져 방문객들에게 편안하면서도 즐거운 시간을 선사할 예정이다.

포천의 맛과 이야기를 담은 '포천 한탄강 마켓'도 함께 운영된다. 포천 지역 농특산물과 다양한 먹거리를 판매해 방문객들이 축제를 즐기는 동시에 지역의 맛과 매력을 함께 경험할 수 있도록 할 방침이다.

백영현 포천시장은 "2026 포천 한탄강 가든페스타는 단순히 둘러보고 지나가는 축제가 아니라 아름다운 정원과 한탄강의 자연 속에서 잠시 쉬어가며 오래 머물 수 있는 축제로 준비했다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 가을의 포천 한탄강을 찾아 일상의 여유를 만끽하시길 바란다"고 말했다.

asj7376@newspim.com