'2026 삼척 동해왕 이사부축제' 11일 개막

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = '2026 삼척 동해왕 이사부축제'가 오는 11일부터 13일까지 삼척 장미공원과 오십천 일원에서 열린다.

7일 삼척시에 따르면 이사부 장군을 주제로 다양한 프로그램으로 열리는 이번 축제는 이사부의 이야기를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 공연, 경연, 체험 등으로 구성됐다. 어린이와 청소년이 참여하는 프로그램과 오십천을 활용한 수상체험도 마련돼 있다.

삼척동해왕 이사부축제 포스터.[사진=삼척시] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

축제 첫날인 11일 오후 7시에는 장미공원 중앙광장 특설무대에서 개막식이 열린다. 청소년오케스트라의 식전공연에 이어 퓨전국악, LED 미디어아트 퍼포먼스, 대중가요 등이 연이어 진행되며 방문객들에게 아름다운 가을밤을 선사할 예정이다.

12일 오전 11시에는 이사부 숭모제를 시작으로 오후 1시부터 청소년 퀴즈대회 및 어린이 사생대회가 열릴 예정이다. 오후 2시와 6시에는 태권도시범단의 공연이 이어지며 오후 7시 이사부 가요제 본선도 예정돼 있다.

무대 밖에서도 가족 단위 참여가 가능한 프로그램이 다양하게 준비돼 있다. 장미공원과 오십천 일원에서는 어린이 직업체험, 물놀이, 로컬푸드 체험, 그리고 버스킹 등이 운영된다. 오십천에서는 문보트 체험이 제공되며 플리마켓과 푸드트럭도 함께 진행된다.

축제 기간 동안 '2026 삼척 동해왕 이사부장군배 용선대회'도 개최된다. 대회는 11일 오전 사전연습을 시작으로 13일까지 진행되며 시민부와 기관단체부가 참여해 종목 별 기량을 겨룬다.

이사부의 역사와 독도를 더욱 깊게 이야기할 기회도 마련된다. 11일 오후 1시에는 이사부독도기념관에서 '이사부 독도 심포지엄'이 열리며 12일 오후 1시 30분 정하동 육향산 광장에서는 '이사부장군 위령제 및 수륙대재'가 진행된다.

삼척시 심미숙 관광정책과장은 "올해는 이사부의 이야기를 여러 방식으로 접할 수 있도록 준비했다"며 "시민과 관광객이 가족과 친구와 함께 축제를 즐기며 삼척과 이사부에 대해 기억할 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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