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여인형 前 방첩사령관 "메모 속 'ㅈ'은 지작사령관…계엄 가담 아닌 '반대' 취지"

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  • 여인형 전 방첩사령관이 7일 윤석열 항소심에 나와 메모의 'ㅈ'이 강호필이라 했다.
  • 그는 강 전 사령관이 계엄 가담이 아닌 반대할 대상이라며 반어법 메모라고 주장했다.
  • 특검은 강 전 사령관의 사전 인지와 관여를 의심하며 기소했으며 여 전 사령관은 21일 1심을 받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여인형 "강호필 등 다 반대할 것…12·3처럼 계엄 터질 줄 상상 못해"
"계엄 준비했다면 방첩사 간부 50% 교체했겠나…앞뒤 안 맞아"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령의 항소심에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관이 계엄 전 작성한 휴대전화 메모 속 'ㅈ'은 강호필 당시 육군 지상작전사령관을 의미한다고 증언했다.

다만 여 전 사령관은 해당 메모가 강 전 사령관이 계엄에 가담할 준비가 돼 있다는 의미가 아니라, 오히려 강 전 사령관을 비롯한 군 수뇌부가 계엄에 반대할 것이라는 취지로 작성한 것이라고 주장했다.

서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등의 내란 우두머리·내란중요임무종사 등 혐의 사건 항소심 공판을 열고 여 전 사령관에 대한 증인신문을 진행했다. 

12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령의 항소심에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관이 계엄 전 작성한 휴대전화 메모 속 'ㅈ'은 강호필 당시 육군 지상작전사령관을 의미한다고 증언했다. 사진은 여 전 사령관이 2024년 12월 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

쟁점이 된 것은 여 전 사령관이 2024년 11월 5일 휴대전화에 남긴 메모였다. 해당 메모에는 'ㅈㅌㅅㅂ의 공통된 의견임', '4인은 각오하고 있음' 등의 표현이 담겼다. 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)은 'ㅈㅌㅅㅂ'을 지상작전사령관·특수전사령관·수도방위사령관·방첩사령관을 줄여 적은 것으로 해석했다. 특검팀은 강 전 사령관이 계엄에 대해 미리 알았다고 의심하고 있다.

여 전 사령관도 이날 'ㅈ'이 강 전 사령관을 지칭한다는 점은 인정했다. 그는 "'ㅈ'은 노상원일 수가 없고 지작사령관"이라며 "11월 5일 메모에 'ㅈ'은 네 번 나온다. 왜 같은 메모에서 어떤 'ㅈ'은 노상원이고 어떤 'ㅈ'은 강호필이어야 하느냐"고 말했다.

다만 메모의 의미에 대해서는 종합특검의 해석과 정반대 취지로 설명했다. 여 전 사령관은 "만약 장관이 계엄을 건의했다면 다 반대할 것이다. 강호필도 반대할 것"이라며 "제가 말도 많고 혼자 이렇게 메모하는 것을 좋아하다 보니 나중에 큰 사달이 난 것"이라고 말했다.

이어 "정말 계엄이 필요하다면 이 사람들을 싹 다 바꾸라고 반어법적으로 말씀드려야겠다고 생각했다"며 "그렇게 할 수 없고 불가능하다는 말씀을 드리고 싶어서 11월 5일 제 습관대로 메모를 썼다가 이 사달이 난 것"이라고 주장했다.

특히 그는 "실제 12·3 비상계엄처럼 아무도 모르게 이렇게 터질 것이라고는 생각도 못했다"며 "군인들은 아무도 몰랐다"고 강조했다.

계엄을 사전에 준비했다면 당시 방첩사 간부를 대규모로 교체하지 않았을 것이라고도 주장했다. 여 전 사령관은 "방첩사 중령·대령 50%를 제가 다 바꿨다"며 "계엄으로 난제를 해결해야 한다고 건의한 사람이라면 11월 말에 50%를 바꾸라고 지시하겠느냐. 앞뒤가 맞지 않는다"고 말했다.

반면 2차 종합특검팀은 지난달 14일 강 전 사령관을 내란중요임무종사 혐의로 불구속 기소했다. 특검팀은 강 전 사령관이 계엄 선포 직후 지구계엄사령관을 맡아 산하 지역계엄사 편성을 지시하고, 김 전 장관의 지휘에 따라 예하부대에 출동 명령을 내린 것으로 보고 있다.

기존 내란특검팀(조은석 특별검사)의 판단은 달랐다. 내란특검팀은 지작사가 실제 병력을 투입하거나 구체적인 임무를 수행한 정황이 확인되지 않았다고 보고 강 전 사령관을 기소 대상에서 제외했다. 법원도 지난 6월 윤 전 대통령 등의 일반이적 혐의 사건에서 징역형을 선고하며 판결문에 해당 메모의 'ㅈ'을 정보사로 판단한 내용을 담았다.

여 전 사령관은 12·3 비상계엄 당시 국회와 중앙선거관리위원회 등에 병력을 투입하고 정치인 체포조를 구성·가동한 혐의(내란중요임무종사 등)로 재판에 넘겨졌으며 오는 21일 1심 판단을 받는다.

pmk1459@newspim.com

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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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