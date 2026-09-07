전주시민 인생책 1949권·이야기 1949개 모은다…'가치서가 1949' 첫발

조지훈 전주시장 1호 기증자로 '넛지' 기증…시민 삶과 독서 경험 기록 시작

전주시민 누구나 인생책·사연 참여…꽃심 '가치서가 1949' 서가에 기록 보존

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 시민들의 인생책과 책에 얽힌 삶의 이야기를 모아 전주만의 독서문화 자산으로 기록하는 '가치서가 1949' 프로젝트의 첫발을 내디뎠다고 7일 밝혔다.

조지훈 전주시장은 이날 전주시립도서관 꽃심에서 '가치서가 1949' 1호책 기증자로 참여해 자신의 인생책인 리처드 탈러의 '넛지'를 기증하고 책을 인생책으로 꼽은 이유와 인상 깊었던 내용을 소개했다.

'가치서가 1949'는 시민들의 인생책과 그에 얽힌 이야기를 수집·전시·보존해 지역의 독서문화 자산으로 축적하는 아카이빙 사업이다. 단순한 도서 기증을 넘어 '책과 사람, 이야기'를 함께 기록해 시민들과 공유하는 것이 특징이다.

조지훈 전주시장이 전주 독서문화 자산이 될 '가치서가 1949' 첫 페이지를 장식했다.[사진=전주시]2026.09.07 lbs0964@newspim.com

사업명에 담긴 '1949'는 '전주시'라는 공식 명칭이 사용되기 시작한 해이자 전주에 처음 도서관이 문을 연 해를 의미한다. 시는 이를 바탕으로 시민들의 인생책 1949권과 1949개의 이야기를 수집할 계획이다.

조 시장이 기증한 책과 사연은 '가치서가 1949'의 첫 번째 기록으로 시민들에게 공개된다. 앞으로 축적될 기록은 시민들이 서로의 삶과 책을 나누는 자료가 되는 것은 물론 미래세대가 당시 전주시민들이 어떤 책을 인생책으로 꼽았고 책에서 어떤 위로와 가치, 삶의 의미를 발견했는지 살펴볼 수 있는 독서문화 자산으로 남게 된다.

전주시민이면 누구나 참여할 수 있다. 전주도서관 누리집에 회원 가입한 뒤 '가치서가 1949' 게시판에 자신의 인생책과 선정 이유, 기억에 남는 문장이나 장면 등 책에 얽힌 이야기를 작성하면 된다. 온라인 이용이 어려운 시민은 가까운 시립도서관에 비치된 신청서를 통해 참여할 수 있다.

신청 후 안내 문자를 받은 시민은 7일 이내 가까운 시립도서관을 방문해 해당 도서를 기증하면 된다. 기증된 도서는 전주시립도서관 꽃심 내 별도로 마련된 '가치서가 1949' 서가에 비치된다. 서가를 찾은 시민들은 책에 부착된 QR코드를 통해 기증자가 작성한 사연도 함께 확인할 수 있다.

시는 사업 확산을 위해 전주시 독서동아리 '전주그림책이음' 회원들의 인생책과 사연을 소개하는 협업 북큐레이션도 운영하고 있다. 앞으로 전주시에서 활동하는 다양한 독서동아리의 인생책과 이야기를 소개하는 전시도 지속적으로 이어갈 예정이다.

이와 함께 전주시립도서관 꽃심 1층 로비에서는 책 속 문장으로 자신만의 시나 짧은 글을 만드는 '문장의 발견'과 인상 깊은 책의 표지를 새롭게 그려보는 '책의 인상' 등 시민들이 자유롭게 참여할 수 있는 연계 체험 프로그램도 운영한다.

조지훈 전주시장은 "한 권의 책에는 한 사람의 삶과 시간, 소중한 기억이 담겨 있다"며 "시민들이 기증한 인생책과 이야기가 모여 전주만의 특별한 독서문화 자산으로 남을 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com