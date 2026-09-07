완주군, 민·관·학·산 협력...지역교육 혁신 본격화

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교육혁신선도지역 공모 추진 협의체 출범…지역교육 현안 공유·협력체계

교육격차 완화·미래인재 양성·지역산업 연계 진로교육 등 완주형 모델 발굴

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 지역의 교육 현안을 함께 해결하고 학생들이 지역에서 배우고 성장해 정착할 수 있는 '완주형 교육혁신' 구축에 본격 나선다고 7일 밝혔다.

완주군은 이날 '교육혁신선도지역 공모 추진을 위한 완주군 지역교육혁신협의체 업무협약 및 원탁협의회'를 열고 지역 교육 발전을 위한 기관·단체 간 협력체계 구축에 첫발을 내디뎠다.

완주지역교육혁신협의체[사진=완주군]2026.09.07 lbs0964@newspim.com

이날 행사에는 완주군과 완주교육지원청, 완주군의회를 비롯해 우석대학교, 완주산단진흥회, 현대자동차 전주공장, 완주군학부모회, 완주군학교운영위원장협의회, 고산향 교육공동체 등 교육·의회·대학·산업계·학부모·지역사회 관계자들이 참석했다.

1부 업무협약에서는 각 기관·단체가 지역교육 발전을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다. 완주군과 교육지원청을 중심으로 대학과 산업계, 학부모와 지역사회가 참여하는 협력체계를 구축해 교육격차 완화와 미래인재 양성, 지역산업 연계 진로·직업교육, 지역 교육자원 활용 등을 추진하기로 했다.

이번 협약은 교육을 학교와 교육기관에 국한하지 않고 지역의 미래를 좌우하는 핵심 의제로 확장했다는 데 의미가 있다. 지역이 보유한 인적·물적 자원을 교육과 연결해 학생들이 지역에서 배우고 성장하며 미래를 설계할 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심이다.

이어진 원탁협의회에서는 교육혁신선도지역 공모 추진 TF를 중심으로 교육혁신분과와 대학·산업 연계 분과, 지역사회 연계 분과로 나눠 지역교육 현안을 공유하고 발전방안을 논의했다.

교육혁신분과에서는 지역과 학교 간 교육격차 완화와 학생·학부모의 수요를 반영한 맞춤형 교육지원 방안을 논의했다. 대학·산업 연계 분과에서는 지역 대학과 기업을 연계한 진로·직업교육과 지역산업에 맞는 미래인재 양성 방안을 중점적으로 다뤘다.

지역사회 연계 분과에서는 학교와 마을, 학부모, 지역 교육공동체가 학생의 성장을 함께 지원할 수 있는 교육환경 조성과 지역 교육자원을 활용한 협력방안에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 분과별 논의를 통해 현장의 다양한 의견을 공유하고 완주의 지역적 특성과 교육 여건을 반영한 차별화된 교육혁신 과제를 발굴하는 데 뜻을 모았다.

완주군은 이날 제시된 의견을 교육혁신선도지역 공모사업에 적극 반영하고 지역교육혁신협의체를 중심으로 기관 간 협력을 지속적으로 강화할 계획이다.

유희태 완주군수는 "이번 협약과 원탁협의회는 완주의 교육을 지역사회 전체가 함께 고민하고 만들어가는 출발점"이라며 "지역의 다양한 교육자원과 역량을 하나로 연결해 완주만의 차별화된 교육혁신 모델을 구축하고 학생들이 지역에서 배우고 성장하며 완주에 정착할 수 있는 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com