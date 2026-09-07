"미리 엿본 '2026 수원재즈페스티벌' 2만 여명 찾았다"

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4~6일 행궁동 일원서 개최한 '2026 수원 재즈 프린지 페스타'...골목 곳곳 무대로 활용

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 4~6일 사흘간 행궁동 일원에서 개최한 '2026 수원 재즈 프린지 페스타'에 관람객 2만여 명이 찾았다고 7일 밝혔다.

재즈 공연 이미지. [사진=수원시]

공연을 한곳에 집중시키지 않고 행궁동 골목 곳곳을 무대로 활용해 시민과 관광객들의 눈길을 끌었다. 관람객들은 행궁동 거리를 걷다가 멈춰 서서 자연스럽게 재즈 선율을 즐기는 이색적인 경험을 만끽했다.

주무대인 화성행궁 우화관 바깥마당을 비롯해 수원시립미술관 뒤편 공원, 행궁본관 로비, 수원 제일감리교회 앞마당, 장안문 관광안내소 일원, 행리단길, 화서문 앞 등 8개 무대에서 총 18개 국내 재즈 아티스트 팀이 다채로운 무대를 선보였다.

축제 첫날인 4일에는 주무대에서 김수환 밴드의 팝재즈, 윤덕현 밴드의 보컬 재즈 공연이 열렸다. 5일에는 10개 팀이 참여해 행궁동 골목을 재즈 열기로 가득 채웠다.

ZIP4, 김순영 재즈탭, BMK 재즈밴드의 화려한 주무대 공연과 더불어 경희대 포스트모던음악학과 학생들이 결성한 '131 재즈오케스트라'의 빅밴드 연주 등 8개 거점 무대에서 개성 넘치는 공연이 이어졌다.

지난 6일에는 국악과 재즈를 접목한 '결(GYEOL)', 뉴올리언스 마칭 음악을 선보인 11인조 '쏘왓놀라' 등이 개성 있는 무대를 펼쳐 관람객들의 발길을 끌었다. 축제의 하이라이트인 라이징 스타 경연 '프린지 나이트'에서는 전국 공모 예선을 거친 4개 팀이 본선 경연 무대에 섰다.

'김연송 Jazz Violin Quintet'이 1위를 차지했다. 1위를 한 '김연송 Jazz Violin Quintet'에게는 9월 18~19일 열리는 '2026 수원재즈페스티벌' 본 무대에 오르는 기회가 주어졌다.

수원시 관계자는 "많은 시민과 관람객이 행궁동 골목을 산책하며 재즈의 매력을 즐겨주셔서 축제를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 골목 경제에 활력을 불어넣고 시민의 문화 향유 기회를 넓히는 다양한 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com